Mandagens to skuddrab i Bruxelles har fået San Marino til at skærpe sikkerheden til landskamp mod Danmark.

Det lokale politi i San Marino har skærpet sikkerheden til tirsdagens EM-kvalifikationskamp mod Danmark.

Det oplyser en talsperson fra Corpo della Gendarmeria di San Marino til netmediet bold.dk og B.T.

Årsagen er mandagens begivenheder i Bruxelles, hvor to svenske fans blev skuddræbt forud for et opgør mellem Belgien og Sverige.

- Vi har normalt høj sikkerhedsberedskab til landskampe, og efter begivenhederne i Bruxelles har vi været i kontakt med vores italienske kolleger, og anbefalingen herfra er, at vi skal øge sikkerheden yderligere til kampen i aften, så det gør vi, siger politiets talsperson til B.T.

Talspersonen fortæller, at hun ikke må uddybe, hvordan sikkerheden til landskampen er skærpet.

Kampen mellem San Marino og Danmark spilles klokken 20.45.

/ritzau/