Et sandt skadesmareridt ser meget snart ud til at få en ende for Mikkel Damsgaard.

For den danske Sampdoria-stjerne er nemlig i så meget bedring i sit genoptræningsforløb, at han nu er på vej hjem til Italien efter flere måneder i Danmark.

Det fortæller den italienske fodboldklub til B.T.

»Mikkel rejser hjem til Italien i dag, hvor han i morgen (tirsdag, red.) skal gennemgå nogle test med vores medicinske stab,« skriver Federico Berlingheri, der er pressechef i Sampdoria, i en sms.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

I samme besked lyder det ligeledes, at den 21-årige landsholdsstjerne meget snart bør være tilbage på træningsbanen med sine holdkammerater:

»Han vil fremover være til stede på klubbens træningsanlæg, og så er det planen, at han gradvis skal blive en del af den daglige træning igen.«

Mandagens opløftende nyhed kommer efter flere måneder med stor mystik og massive spekulationer omkring danskerens tilstand.

Siden efteråret har den unge landsholdskomet kæmpet med en skade i knæet, hvilket gjorde, at han blev indlagt til observation på et hospital i Genova, fordi han blev ramt af høj feber og infektion i kroppen.

Efterfølgende måtte han så en tur på operationsbordet, hvilket har betydet, at han har været i Danmark for at genoptræne de seneste fem måneder.

I store dele af perioden har det været sparsomt med oplysninger omkring Damsgaards genoptræning, og ikke engang nogle af landsholdskammeraterne havde meget lyst til at sige noget om danskerens tilstand under sidste uges landsholdssamling i Marbella.

»Det må han selv eller klubben komme ud med. Så meget inde i det er jeg heller ikke. Du får ikke ud af mig, hvad der er 100 procent op og ned. Det må de selv komme ud med på et tidspunkt,« sagde Jonas Wind.

Et tidspunkt, der nu endelig er kommet med den foreløbige status på den danske offensivspiller.

Det var i VM-kvalifikationskampen mod Østrig i Parken i oktober, at Mikkel Damsgaard pådrog sig skaden.

Siden da har han ikke rørt en fodbold – hverken i det italienske eller som en del af landstræner Kasper Hjulmands trup.