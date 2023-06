Argentina blev verdensmestre, og hvem stod med trofæet? Internetfænomenet Salt Bae.

Og det kommer ikke til at ske igen, forsikrer Salt Bae med det borgerlige navn Nusret Gökçe.

De kendte fodboldspilleres ven, slagter og tjener gik på banen kort efter VM-finalen, og nu forklarer han, hvordan han endte med at stå med pokalen, der ellers kun må holdes af statsoverhoveder og VM-vindere.

»Det var en kombination af min kærlighed til Argentina og min begejstring,« siger han til gennem en tolk til The Times.

»Jeg elsker Argentina. Jeg har boet der. Jeg var der for at støtte dem. Mange fra holdet er kommet på restauranten. Jeg følte mig ikke fremmed. Det var et særligt øjeblik.«

»Jeg kan ikke ændre på, at jeg var der, men jeg ville aldrig nogensinde betræde en VM-bane igen. Der var to milliarder mennesker, der så VM. Hvor mange mennesker talte om mig? Fem milliarder. Hele verden.«

»Jeg gik ikke på banen med det formål at reklamere. Jeg havde bare lyst til at være der. Så det var lidt af en overraskelse. Der var mindst 1.000 andre mennesker på banen, men når folk ser videoen, så opdager de kun mig.«

»Jeg har aldrig nogensinde ønsket at overskygge nogen. Jeg kunne ikke lide opmærksomheden.«

Salt Bae har over 52 mio. følgere på Instagram og har på det seneste delt fotos med fodboldstjerner som Phil Foden, Kaka og Roberto Carlos.

Han var også til stede, da Manchester City vandt Champions League i hans hjemland, Tyrkiet, men der holdt han sig i skindet og blev væk fra banen.