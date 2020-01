For præcis et år siden fik hun det opkald, alle forældre frygter.

Klokken var seks om morgenen, da Mercedes Taffarel tog telefonen. Og fra det øjeblik ændrede hendes liv sig for altid.

»Lige siden det opkald... Det føles, som var det i går, og der er allerede gået et år. Smerten er ligeså stor og forsvinder aldrig,« fortæller hun om tragedien til BBC.

Den 21. januar sidste år var hendes søn, fodboldspilleren Emiliano Sala, på vej fra Nantes til Cardiff, som han lige var skiftet til. Men noget gik galt, og flyet styrtede ned i Den Engelske Kanal.

Mercedes Taffarel (tv.) ved Emiliano Salas begravelse. Foto: JUAN MABROMATA Vis mere Mercedes Taffarel (tv.) ved Emiliano Salas begravelse. Foto: JUAN MABROMATA

Den 7. februar 2019 blev fodboldspillerens lig bjærget fra flyvraget, og familierne - til både ham og piloten David Ibbotson - fik deres værste frygt bekræftet.

»Jeg kan ikke sige, jeg har fundet fred med det hele, desværre. Jeg kæmper stadig. Jeg er nærmest død, mens jeg lever. Det har været et frygteligt, frygteligt år. Jeg elskede ham så højt. Jeg fortalte ham det hver dag,« siger Mercedes Tarrafel om sønnen, som hun talte i telefon med dagligt.

Blot to dage inden flystyrtet havde der været en stor fest i Emiliano Salas hjemby, Progreso. Ostefestivalen 'Fiesta del Queso' blev fejret, men det var ikke det eneste, der udløste klapsalver og stor glæde i byen.

For over en højtaler på byens centrale plads Los Colonizadores lød der en stor nyhed.

Emiliano Sala var netop skiftet fra Nantes til Cardiff, da tragedien ramte. Foto: JEAN-FRANCOIS MONIER Vis mere Emiliano Sala var netop skiftet fra Nantes til Cardiff, da tragedien ramte. Foto: JEAN-FRANCOIS MONIER

Den lokale fodboldhelt Emiliano Sala skulle til Premier League. Han var Cardiffs nye signing. Det var endda en transferrekord for klubben, og det gav stor glæde i byen.

Få dage senere var der igen mange mennesker på den lokale plads. Denne gang var omstændighederne tragiske, og der var fyldt med journalister og tv-biler fra hele verden, ligesom den også blev dækket af lys og minder om fodboldspilleren.

I dag spiler den lokale klub San Martin med et billede af Emiliano Sala på trøjen. Ligaen er desuden døbt 'Emiliano Sala-ligaen'.

»Som mor er det rørende at se al den kærlighed, få alle de beskeder og mærke støtten fra så mange mennesker. Men hvad kan jeg sige? Jeg vil bare gerne have ham her med mig,« siger Mercedes Taffarel.

Emiliano Sala blev efter tragedien mindet mange steder. Foto: LOIC VENANCE Vis mere Emiliano Sala blev efter tragedien mindet mange steder. Foto: LOIC VENANCE

Den britiske afdeling for undersøgelser af flyulykker, AAIB fortæller tirsdag, at der det seneste år er blevet arbejdet hårdt på en rapport, der skal klarlægge, hvad der præcist skete den 21. januar 2019. AAIB forventer, at den bliver offentliggjort i slutningen af marts i år, skriver Grimsby Telegraph.

Det har tidligere været fremme, hvordan der var for store mængder kulilte i flyet. En undersøgelse viste, at Emiliano Sala havde et højt niveau af kulilte og hæmoglobin i sit blod, fortalte de britiske efterforskere. Niveauet i Salas blod var på 58 procent, og 50 procent betragtes som potentielt dødeligt.

Hvordan der kom store mængder kulilte ind i flyet, er netop noget af det, AAIB har arbejdet på at finde svaret på.

Piloten David Ibbotsons lig er stadig ikke fundet, men det regnes for sandsynligt, at han også har været udsat for den farlige mængde kulilte.