Liverpool FC vandt tirsdag aftens første kvartfinaleopgør i Champions League mod FC Porto 2-0.

Men måske skulle den engelske Premier League-klub undervejs være blevet reduceret fra 11 til 10 mand.

»Jeg mener, at Salah var meget heldig med ikke at blive vist ud efter sin infight med Danilo Pereira (FC Portos anfører, red.),« citeres den tidligere topdommer Mark Clattenburg blandt andet for at sige til nyhedsmediet Daily Mail.

Han begrunder sin opsigtsvækkende udtalelse om Mohamed Salahs 'rædselstackling' således:

Liverpool FC's egyptiske angriber Mohamed Salah i duel med FC Porto protugisiske midtbanespiller Danilo Pereira i tirsdag aftens Champions League-kvartfinale. Foto: PAUL ELLIS Vis mere Liverpool FC's egyptiske angriber Mohamed Salah i duel med FC Porto protugisiske midtbanespiller Danilo Pereira i tirsdag aftens Champions League-kvartfinale. Foto: PAUL ELLIS

»Liverpool-angriberen planter tydeligvis knopperne på sine støvler på modstanderens skinneben. Når noget sådan sker, er UEFA's retningslinier klare. Så skal dommeren hive det røde kort frem,« siger Mark Clattenburg.

Kampens spanske dommer, Antonia Mateu, havde ifølge Mark Clattenburg muligheden for at gennemse situationen på det nyintroducerede VAR-system.

»Havde han valgt denne mulighed, er jeg sikker på, at han efterfølgende havde besluttet at udvise Salah,« siger Mark Clattenburg.

Undervejs i kampen, der blev overværet af 52.465 tilskuere på Anfield, faldt der ingen kort til spillerne på Liverpool FC's hold. Kun FC Porto-duoen Tiquinho og Felipe blev straffet med advarsler.