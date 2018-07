Mohamed Salah gjorde comeback for Liverpool i en træningskamp og scorede på sin blot anden berøring.

East Rutherford. Den egyptiske stjerne Mohamed Salah vendte tilbage med et brag, da Liverpool natten til torsdag stod over for Manchester City i en træningskamp på Metlife Stadium i New Jersey i USA.

Kampen endte 2-1 til Liverpool, og det var takket være en lynscoring af Mohamed Salah og en sen straffesparkscoring fra Sadio Mané.

Leroy Sané havde bragt City foran med 1-0 efter 57 minutters spil.

Salah, der sidste år scorede 44 mål i alle turneringer for Liverpool, havde forud for nattens opgør ikke været i aktion for klubben, siden han udgik med en skulderskade i Champions League-finalen i maj.

Men det tog mindre end et minut, før han var tilbage som målscorer.

Salah blev skiftet ind efter godt en times spil, og ifølge Liverpools officielle Twitter-profil gik der sølle 52 sekunder, før Salah headede bolden i kassen med sin blot anden berøring i kampen.

Også Mané blev skiftet ind efter cirka en times spil, og de to offensive profilers effekt på opgøret var tydelig.

Foruden hovedstødsscoringen kom Salah frem til flere gode chancer, og i det 94. minut sikrede Mané sejren med sin scoring på straffespark.

Liverpools manager, Jürgen Klopp, havde på forhånd sagt, at Salah muligvis ville gøre comeback i nattens opgør. Ifølge den tyske manager kan Salah stadig mærke skaden i skulderen, men er derudover 100 procent fit.

Mohamed Salah slog sidste sæson scoringsrekorden i Premier League, da han kom på måltavlen i alt 32 gange.

Liverpool endte sidste sæson som nummer fire i Premier League.

/ritzau/