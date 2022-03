Det kan efterhånden ikke være mange gode minder, Egypten har fra de seneste møder med senegaleserne.

Først tabte det egyptiske fodboldlandshold Africa Cup of Nations-finalen, og nu misser de også VM i Qatar efter en straffesparkskonkurrence i playoff-returkampen, hvor det ikke var de mange brændte spark, der løb med opmærksomheden.

Tværtimod var det de senegalesiske tilskuere på det proppede stadion i Dakar, der gjorde livet surt for de egyptiske spillere.

Du kan se straffesparkskonkurrencen øverst i artiklen.

De to Liverpool-stjerner Mohamed Salah og Sadio Mané. Foto: ALIOU MBAYE Vis mere De to Liverpool-stjerner Mohamed Salah og Sadio Mané. Foto: ALIOU MBAYE

Hver gang spillerne skulle tage et straffe, eller at målmand El Shenawy skulle forsøge at redde bolden, blev de bombarderet med grønt laserlys.

Det har fået folk til tasterne på Twitter, og nogle af reaktionerne, kan du læse her:

'Se på det her. Salah skovler sit straffespark over, og det ville enhver sikkert have gjort på grund af laseren.'

Det her er sindssygt! Mo Salah tager straffe for Egypten og 3000 lasere lyser i hans øjne. Gæt, hvad der så sker.'

'Laserne fra de senegalesiske fans på Mo Salah var i øvrigt en skændsel.'

'Egyptiske fans peger altid lasere på modspillerne, når de spiller i Kairo. I dag skete det for deres egen spiller Mo Salah, inden han missede straffesparket mod Mendy i VM-kvalifikationen i Dakar.'

'Egypten har gjort det i årtier. CAF (det afrikanske fodboldforbund, red.) nægter at håndhæve et forbud mod lasere. What goes around comes around!'

Her ses Egyptens målmand, Mohamed El Shenawy, der også blev ramt af laser. Foto: SEYLLOU Vis mere Her ses Egyptens målmand, Mohamed El Shenawy, der også blev ramt af laser. Foto: SEYLLOU

Den algeriske dommer gjorde intet ved de usportslige scener, som ellers var meget tydelige på tv-billederne.

Liverpool-stjernen Mohamed Salah brændte det første straffespark, og Egypten missede i alt tre ud af fire spark.

Da Salahs Liverpool-kollega Sadio Mané satte Senegals tredje mål i kassen, var der ikke mere at gøre for Egypten.

De kommer ikke med til VM til vinter, og mon ikke at de vil forsøge at tage gedigen revanche næste gang, de møder senegaleserne efter de to seneste exits til netop Senegal.