Liverpool vandt 4-0 over Røde Stjerne, mens Paris Saint-Germain først sent udlignede til 2-2 mod Napoli.

Liverpool. Det blev til en ventet sejr, da fodboldklubben Liverpool onsdag aften tog imod serbiske Røde Stjerne i Champions Leagues gruppe C.

Englænderne sejrede med 4-0, blandt andet efter to scoringer af egyptiske Mohamed Salah.

Dermed har Liverpool seks point for tre kampe og topper gruppen.

Hjemmeholdet kom foran efter 20 minutter, da Roberto Firmino fik sendt bolden i mål med et afrettet skud.

Kort før pausen endte godt Liverpool-opspil og en delikat aflevering fra Xherdan Shaqiri med, at Mohamed Salah blev spillet fri.

Den egyptiske angriber svigtede ikke, da han scorede til 2-0.

Tidligt i anden halvleg blev der begået et straffespark mod Liverpools Sadio Mané.

Mohamed Salah udnyttede straffesparket og scorede til 3-0.

Sadio Mané fik muligheden for at score yderligere, men han brændte et straffespark et kvarter før tid.

Nogle minutter senere fik Mané dog revanche, da han scorede til 4-0 i fri i position foran mål.

Røde Stjerne har et point og er sidst i den meget stærke gruppe, der også tæller Paris Saint-Germain og Napoli.

De to hold mødtes onsdag aften på franskmændenes hjemmebane, og det opgør endte 2-2 efter en meget sen udligning af hjemmeholdets Angel Di Maria cirka tre minutter inde i dommerens tillægsminutter.

Trods en stjerneoffensiv med Neymar, Kylian Mbappe, Angel Di Maria og Edinson Cavani kunne storsatsende Paris Saint-Germain ikke score selv før til allersidst i kampen.

Franskmændene skulle have hjælp af Napoli, hvis forsvarsspiller Mario Rui efter en times spil var så uheldig at sende bolden ind i egne netmasker til 1-1 efter et indlæg fra PSG's Thomas Meunier.

Lorenzo Insigne bragte italienerne foran efter en halv times spil i første halvleg.

Cirka et kvarter før tid scorede Dries Mertens til 2-1 for gæsterne, men til sidst fik Angel Di Maria altså sørget for et meget vigtigt point til PSG.

Med det uafgjorte resultat har Napoli fem point på andenpladsen, mens PSG er nummer tre med fire point.

Dermed bliver det yderst vigtigt for franskmændene at hente point i den næste kamp, som er på udebane mod netop Napoli.

/ritzau/