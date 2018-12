Liverpool vandt for femte kamp i træk i Premier League, da det lørdag blev til en 4-0-sejr over Bournemouth.

Liverpool fortsætter med at høste point i Premier League.

Lørdag var det Bournemouth, det gik ud over, da Jürgen Klopps tropper på udebane vandt med 4-0 og tog deres femte sejr i træk i den bedste engelske række.

Stjerneangriberen Mohamed Salah bragte Liverpool foran med både 1-0, 2-0 og 4-0, hvoraf især det første mål kom i fokus, fordi det efterfølgende viste sig, at egypteren var offside.

Med sejren har Liverpool 42 point efter 16 kampe. Det bringer holdet op på førstepladsen i Premier League - en placering, der dog kan nå at ændre sig, når Manchester City senere lørdag møder Chelsea.

Soccer Football - Premier League - AFC Bournemouth v Liverpool - Vitality Stadium, Bournemouth, Britain - December 8, 2018 Bournemouth's Junior Stanislas in action with Liverpool's James Milner REUTERS/Peter Nicholls EDITORIAL USE ONLY.No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or "live" services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation.No use in betting, games or single club/league/player publications. Please contact your account representative for further details. Foto: PETER NICHOLLS Vis mere Soccer Football - Premier League - AFC Bournemouth v Liverpool - Vitality Stadium, Bournemouth, Britain - December 8, 2018 Bournemouth's Junior Stanislas in action with Liverpool's James Milner REUTERS/Peter Nicholls EDITORIAL USE ONLY.No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or "live" services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation.No use in betting, games or single club/league/player publications. Please contact your account representative for further details. Foto: PETER NICHOLLS

Josep Guardiola og co. har 41 point før kampen mod London-klubben.

Den første og mest omstridte scoring i kampen mellem Liverpool og Bournemouth kom efter 25 minutters spil.

Roberto Firmino sendte efter hurtigt et-to-spil med Mohamed Salah et langskud afsted mod Bournemouth-målet.

Målmand Asmir Begovic parerede bolden ud i feltet igen, og så var Salah på pletten. Egypteren sparkede sikkert returbolden i mål, men de efterfølgende tv-billeder viste, at målmageren var offside, da Firmino skød.

Soccer Football - Premier League - AFC Bournemouth v Liverpool - Vitality Stadium, Bournemouth, Britain - December 8, 2018 Liverpool's Mohamed Salah in action with Bournemouth's Nathan Ake REUTERS/Peter Nicholls EDITORIAL USE ONLY.No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or "live" services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation.No use in betting, games or single club/league/player publications. Please contact your account representative for further details. Foto: PETER NICHOLLS Vis mere Soccer Football - Premier League - AFC Bournemouth v Liverpool - Vitality Stadium, Bournemouth, Britain - December 8, 2018 Liverpool's Mohamed Salah in action with Bournemouth's Nathan Ake REUTERS/Peter Nicholls EDITORIAL USE ONLY.No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or "live" services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation.No use in betting, games or single club/league/player publications. Please contact your account representative for further details. Foto: PETER NICHOLLS Det kontroversielle mål endte dog ikke med at blive kampafgørende.

To minutter inde i anden halvleg gjorde Mohamed Salah det nemlig til 2-0, da han efter en flot dribletur sneg bolden forbi Asmir Begovic.

Tyve minutter senere gjorde Bournemouth-forsvareren Steve Cook ondt værre for sit hold, da han sendte bolden i eget net efter et indlæg ind i feltet fra Liverpool-backen Andrew Robertson.

Men lidelserne var ikke slut for hjemmeholdet.

Med et kvarter tilbage af kampen udspillede Salah hele Bournemouth-forsvaret og målmand Asmir Begovic, inden han legende let gjorde det til slutresultatet 4-0.

Soccer Football - Premier League - AFC Bournemouth v Liverpool - Vitality Stadium, Bournemouth, Britain - December 8, 2018 Liverpool's Mohamed Salah celebrates scoring their first goal with Naby Keita and team mates REUTERS/Peter Nicholls EDITORIAL USE ONLY.No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or "live" services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation.No use in betting, games or single club/league/player publications. Please contact your account representative for further details. Foto: PETER NICHOLLS Vis mere Soccer Football - Premier League - AFC Bournemouth v Liverpool - Vitality Stadium, Bournemouth, Britain - December 8, 2018 Liverpool's Mohamed Salah celebrates scoring their first goal with Naby Keita and team mates REUTERS/Peter Nicholls EDITORIAL USE ONLY.No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or "live" services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation.No use in betting, games or single club/league/player publications. Please contact your account representative for further details. Foto: PETER NICHOLLS

Nederlaget er Bournemouths femte i de seneste seks kampe i ligaen. Holdet har 23 point efter 16 kampe.

/ritzau/