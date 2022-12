Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Et billede af Mohamed Salah med familien, som fejrer jul, har fået flere muslimer til at vende ham ryggen.

Den egyptiske landsholdsstjerne er muslim, men har altså også valgt at gøre noget ud af juleaftensdag ved at iklæde sig juletøj og købe et juletræ, og det hele blev foreviget på et billede, som han lagde ud til sine følgere på Instagram og Twitter.

Med hashtagget merrychristmas.

Det er der flere følgere med samme trosretning som Mohamed Salah, der ikke bryder sig om. Især gælder det personer, der ikke bor i vestlige lande.

View this post on Instagram A post shared by Mohamed Salah (@mosalah)

»Jeg vil ikke følge dig længere, og jeg kommer heller ikke til at holde med Liverpool mere, fordi du fejrer jul med kristne,« skriver en følger.

»Du burde anerkende, at mange børn ser op til dig som en muslimsk personlighed, det er ikke et godt eksempel det her, broder,« skriver en anden.

»Mo Salah, jeg elsker dig som Bayern-fan. Jeg anså dig for at være min rollemodel. Selvom du aldrig har spillet for Bayern. Du var en inspiration for mig. Men efter det her tweet kan jeg ikke længere se dig sådan. Du har knust mit hjerte. Hvis du ikke sletter dette tweet, vil jeg ikke længere følge dig,« skriver en tredje person.

Og sådan fortsætter det. Men der er selvfølgelig også mange, der synes, det er i orden, at Mohamed Salah har holdt sin egen form for jul.

Alene på Instagram har Mohamed Salah 55 millioner følgere.