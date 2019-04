Mohamed Salah er den hurtigste i Liverpools historie til at score 50 mål i Premier League.

Liverpools Mohamed Salah scorede fredag sit mål nummer 50 i Premier League.

Med målet blev han den hurtigste spiller i Liverpools historie til at nå de 50 mål i den hjemlige turnering. Det tog ham 69 kampe.

Men målet lod vente længe på sig. Salah havde inden fredag ikke scoret, siden Liverpool 9. februar slog Bournemouth med 3-0.

Derfor var det en lettet Salah, der efter et fantastisk sololøb fra midtercirklen fik sat bolden i kassen på flotteste vis til 2-1 og sendte Liverpool på vinderkurs.

- Som angriber er du nødt til at score mål. Jeg tænker altid på at score.

- Det er mit mål nummer 50 for Liverpool i Premier League, så det er specielt. Jeg er rigtig glad for at score et mål og hjælpe holdet. Det er det vigtigste for mig, siger Salah til Sky Sport.

Den lange scoringspause har ellers fået mange til at kritisere den egyptiske angriber, men Liverpool-manager Jürgen Klopp har aldrig tvivlet på sin stjerne.

- Der har aldrig været tvivl fra min side om, at han er en fantastisk spiller. Det var et super mål, et super løb, en fantastisk afslutning.

- Som angriber har du chancer, og hver angriber er et menneske, der har gode øjeblikke og mindre gode øjeblikke. Men han er temmelig konsekvent. Det psykiske pres er der altid, men han bevarer altid roen, siger Klopp til Sky Sport.

Med sejren fredag kravler Liverpool op på førstepladsen i Premier League med to point ned til Manchester City, der har spillet en kamp færre.

/ritzau/