»Han vil have, at jeg skifter dertil, men han har ikke engang spurgt mig. Han tænker kun på penge.«

Sådan sagde den nu afdøde argentinske fodboldspiller Emiliano Sala om Nantes-ejer Waldemar Kita kørt før sin død.

Det fremgår af dokumentarudsendelsen 'Emiliano Sala, les secrets d'un destin brisé' (Emiliano Sala, hemmelighederne bag en knust skæbne, red.), som det franske medie L'Équipe har lavet.

Udsendelsen indeholder nye Whatsapp-optagelser, som den 28-årige argentiner sendte til sine nærmeste omkring skiftet til Premier League-klubben Cardiff City, som altså endte med at sende ham i døden.

Le 6 janvier, deux semaines avant sa disparition, Emiliano Sala s'adresse à un de ses proches via WhatsApp. L'attaquant argentin n'a pas encore signé à Cardiff.



»De (ledelsen i FC Nantes, Salas daværende klub, red.) vil faktisk sælge mig. I dag er der et bud fra Cardiff. Nantes har forhandlet, så der kan tjenes mange penge, så de vil for alt i verden have, at jeg skifter dertil. Det er rigtigt, at det er en god kontrakt, men sportsligt er det ikke interessant for mig. Så de prøver på alle måder at få mig til at tage dertil,« siger Emiliano Sala i optagelser, der offentliggøres i udsendelsen, og forklarer dermed, at han blev presset til at skifte klub på trods af, at det var imod hans vilje.

»Men jeg tænker også, at Meïssa (N'Diaye, Salas agent, red.) skal finde noget bedre til mig, inden transfervinduet lukker.«

Skiftet mellem FC Nantes og Cardiff City endte med at falde på plads i januar-transfervinduet. Faktisk nåede den argentinske angriber at blive den dyreste spiller, Cardiff City nogensinde har købt. Prisen var omkring 130 mio. kroner.

Men på tragisk vis styrtede det lille privatfly, som skulle transportere fodboldspilleren fra Nantes til Cardiff, ned i Den Engelske Kanal. Både Sala og piloten, David Ibbotson, omkom i styrtet. Men der gik flere uger, før Salas livløse krop blev fundet. Ibbotson er stadig savnet.

Det virker som om, at der ikke er mange, der ser tingene fra mit perspektiv. Emiliano Sala, nu afdød fodboldspiller, om skiftet til Cardiff City.

Salas udtalelser skriver sig ind i fortællingen om en fodboldverden, der med tiden er blevet mere og mere kynisk og styret af penge og økonomi.

»Han (Salas agent, red.) vil ikke have, at jeg tager til Cardiff. Han tænker først på det sportslige. Han snakker om det faktum, at vi er i en stærk situation på mange områder omkring fodbolden, kontraktmæssigt osv. Men jeg er træt af det, og jeg gider ikke bruge krudt på det. Jeg er ligeglad med at være i en magtfuld position. Det er rigtigt, at jeg gerne ville finde noget interessant i forhold til kontrakt, men også i forhold til det sportslige. Men nogle gange kan man ikke begge dele,« siger Emiliano Sala i Whatsapp-optagelsen og retter en skarp kritik mod Waldemar Kita.

»Jeg gider ikke tale med Kita, for jeg har ikke lyst til at hidse mig op. Det er en person, som jeg væmmes af, når han står over for mig. Han vil gerne sælge mig til Cardiff, fordi han har lavet en super forhandling. Han får de penge ud af det, han vil have (...) Men ingen kigger på mig, mit indre, det jeg skal igennem. Så det er meget hårdt, meget hårdt. For det virker, som om der ikke er mange, der ser tingene fra mit synspunkt.«

L'Équipe har bedt Kita om at forholde sig til optagelserne, og Nantes-ejeren afviser, at han forsøgte at tjene penge på argentineren.

»Det virker, som om de her ord ikke er hans (...) Folk fortalte ham, at jeg ville tjene penge på ham, men det er ikke tilfældet. Beviset er, at jeg ikke vil have de penge,« siger Waldemar Kita.

»Emiliano ville for alt i verden væk (...) Han sendte en besked til Vahid (Halilhodzic, Nantes-træner, red.). Jeg var glad for ham, det var super med den løn.«

Sagen om Emiliano Salas død blev verdensomspændende og rystede fodboldverdenen på trods af, at argentineren forinden var en relativt ukendt spiller. Efter ulykken viste det sig, at piloten David Ibbotson ikke havde tilladelse til at flyve om natten. Alligevel satte han og Sala sig op i flyet efter mørkets frembrud.

Få måneder efter Emiliano Salas død omkom hans far, Horacio, af et hjerteanfald. Han blev 58 år.