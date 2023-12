Arsenal var længe foran med to mål, men Wolverhamptons reducering til slut gav nogle spændende slutminutter.

I sidste sæson var det overraskende, at Arsenal helt til det sidste kæmpede med om det engelske mesterskab, som blev vundet af favoritterne fra Manchester City.

I denne sæson er Arsenal igen med helt i toppen af Premier League. Og London-klubben cementerede førstepladsen lørdag med en smal sejr på 2-1 hjemme over Wolverhampton.

Arsenal topper rækken med 33 point for 14 kampe og har lagt presset over på Manchester City, som søndag spiller hjemme mod Tottenham. City er fire point efter på andenpladsen med en kamp i baghånden.

Mikel Arteta, som er manager for Arsenal, er forsigtig, når han bliver spurgt til klubbens mulighed for at vinde mesterskabet for første gang siden 2004.

Men som Arsenal spillede lørdag, er det ikke utænkeligt, at London-klubben kan tage det sidste skridt og vippe af City af tronen.

Inden der var spillet et kvarter, havde Arsenal støbt fundamentet for sejren over Wolverhampton, der i store dele af kampen ikke havde meget at byde på i offensiven.

Arsenals kantspiller Bukayo Saka scorede til 1-0 efter seks minutter efter nogle gode kombinationer omkring og i udeholdets felt.

Syv minutter senere fik Arsenal fodboldspillet til at se legende let ud. Efter et flot opspil fordoblede den norske midtbanespiller Martin Ødegaard føringen med en flad afslutning.

Arsenals kantspiller Gabriel Martinelli sparkede i slutningen af første halvleg bolden på stolpen.

Det lykkedes ikke for Arsenal at score yderligere i kampen trods overvægt i spil og chancer.

Og da Arsenal ikke fik dræbt kampen med det tredje mål, endte det med nogle hektiske slutminutter.

Efter 86 minutter fik Wolverhampton nemlig reduceret lidt ud af det blå. Det var udeholdets angriber Matheus Cunha, der scorede målet til 1-2.

Den indskiftede Arsenal-angriber Eddie Nketiah ramte kort efter stolpen, men hjemmeholdets tredje mål kom aldrig.

Det betød øget spænding til slut, men overraskelsen på Emirates udeblev foran de lidt over 60.000 tilskuere.

/ritzau/