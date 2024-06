Tennisstjernen har vundet en vigtig sag, fortæller hans advokater.

Alexander Zverev, der slog Holger Rune og nu står i semifinalen ved French Open, har fået droppet sagen mod sig, hvor han blev beskyldt for at have taget kvælertag på ekskæresten, Brenda Patea, tilbage i 2020.

Det fortæller Bild.

Han er dog gået med til at betale 1,5 mio. kroner, hvoraf størstedelen går til staten og en fjerdedel går til velgørenhed. Det er normal praksis, skriver mediet.

Brenda Patea havde rettet alvorlige beskyldninger mod Zverev. Foto: Odd Andersen/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Brenda Patea havde rettet alvorlige beskyldninger mod Zverev. Foto: Odd Andersen/AFP/Ritzau Scanpix

»Alexander Zverev gik med til det for at færddiggøre processen - specielt af hensyn til deres fælles barn. Alexander Zverev betragtes stadig som uskyldig,« skriver advokaterne.

I første omgang havde en domstol i Berlin givet den 27-årige stjerne en bøde på 3,3 mio. kroner.

Hverken Zverev eller Patea var til stede under domsafsigelsen, lyder det fra det tyske medie.

Ifølge dem vil French Open-semifinalisten ikke sagsøge sin ekskæreste for æreskrænkelse, som der ellers har været snak om.