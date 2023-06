Det går hurtigt i showbusiness.

Tv-boss Peter Nørrelund er i dag genindtrådt hos Viaplay.

Han var tidligere Viaplays såkaldte Chief Sports Officer og tilbragte mere end 20 år i koncernen, inden han i marts annoncerede sit stop.

Den hårdt prøvede medievirksomhed giver nu et stort ansvar tilbage til den gamle kending.

»Peter Nørrelund får med øjeblikkelig virkning det overordnede ansvar for Viaplay Groups sportsdrift og forvaltning af sportsrettigheder og opkøb på alle markeder. Derudover skal han lede en ny forretningsudviklingsenhed på tværs af markeder, der vil fokusere på at maksimere omsætning og produktmuligheder for koncernens sportsindhold,« lyder det i pressemeddelelsen.

Nørrelund er manden bag Viaplays store rettighedsportfølje, som blandt andet tæller Superligaen, Champions League og Formel 1.

»Det var simpelthen for god en chance til at sige nej til. Viaplay Group har et yderst talentfuldt team og mange muligheder for at drive forretning og realisere det fulde potentiale i vores rettighedsportefølje, som simpelthen er den bedste i branchen,« siger Nørrelund selv.

Lige nu står selskabet over for at skulle generhverve sig rettigheder til en række vigtige sportsgrene.

Nørrelund får titlen EVP og Chief Sports & Sports Business Development Officer og kommer til at arbejde under Jørgen Madsen Lindemann.

Svenske Cecilia Gave må vige fra den post efter kun en måned.

Efter afskedigelsen af topchef Anders Jensen faldt aktien 60% - det blev kaldt en meget voldsom reaktion fra markedet.