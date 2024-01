Han har afvist mange flere millioner. Både på lønchecken - men også til køb af spillere.

B.T. kunne nemlig afsløre søndag, at FCKs sportsdirektør Peter Christiansen - 'PC' i daglig tale - havde afvist et stort tilbud fra en topklub i Saudi-Arabien.

Men manden bag de store transfers vil ikke selv knytte mange ord ord på historien, der satte ham i forbindelse med Saudi-Arabien.

»Jeg kommer ikke til at snakke om det. Jeg er rigtig glad for at være i København,« siger Peter Christiansen efter FCKs anden træning efter juleferien.«

Sportsdirektøren, der i sin FCK-tid har slået transfersalgs-rekorden hele tre gange, afviste ifølge B.T.s oplysninger det store jobtilbud, fordi FCK-projektet vægter højere for ham.

FCKs bænk i vild jubel efter de spillede sig videre fra Champions League-gruppespillet. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere FCKs bænk i vild jubel efter de spillede sig videre fra Champions League-gruppespillet. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Peter Christiansen har været sportsdirektør i FCK siden sommeren 2021, hvor han kom fra en ligeledes succesfuld tid i en lignende stilling i AGF.

Og ifølge B.T.s oplysninger var der altså en Saudi-Arabisk topledelse, der vurderer, at han kan levere samme stykke arbejde i Mellemøsten.

Her ville transferbossen angiveligt have fået mulighed for at handle med spillere på en langt højere hylde end toppen af Superligaen.

Flere spillere i Neymar-, Cristiano Ronaldo- og Sadio Mane-klassen er skiftet til Saudi-Arabien inden for det seneste år.