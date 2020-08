Detaljerne var sådan set på plads. Egil 'Drillo' Olsen var snublende tæt på at blive træner i den skotske storklub Celtic på en lukrativ aftale.

Men alt ændrede sig, da det blev klart, hvad konsekvenserne ville blive for hunden Copie.

»Det er rigtigt, at 'Siggen' blankt afviste, at hunden skulle i karantæne i et halvt år,« siger den norske trænerlegende til Dagbladet med henvisning til hustruen Sigrid.

Hun var ikke begejstret over, at lille Copie altså skulle isoleres i seks måneder, inden den måtte komme ind i Skotland. Derfor blev det, som det blev.

Egil 'Drillo' Olsen endte med at sige nej til tilbuddet fra Celtic - og en femårig kontrakt med en årslån på fire millioner norske kroner. Alt i alt 20 millioner norske kroner (svarende til cirka 14 millioner danske kroner).

Historien er for første gang blevet afsløret i en ny biografi, 'Mine kampe', der netop er udkommet i hjemlandet. Heri står det klart og tydeligt: 'Hunden Copie kostede altså Egil mindst 20 millioner kroner'.

For forhandlingerne var fremskredne. Egil 'Drillo' Olsens succes med det norske landshold via en kompromisløs spillestil havde givet opmærksomhed i udlandet.

Der var på daværende tidspunkt ikke bare interesse fra Skotland, men også fra den franske storklub Marseille.

Den i dag 78-årige nordmand erindrer, hvordan Celtic-ledelsen var kommet til Norge for at forhandle kontrakten på plads. Hvordan hustruen 'Siggen' havde været i Glasgow for at se på hus.

Men parret endte altså med at blive boende - med Copie - i deres hus i Oslo, hvor de stadig bor. Og har boet siden 1994.

Og træneren fortryder ikke beslutningen.

»Nej, jeg har aldrig tænkt på hverken Celtic eller Marseille. Jeg har aldrig gået rundt og tænkt, at det burde jeg have gjort. Jeg havde haft en del flere penge, men havd skal man egentlig med alle de penge,« lyder det fra Egil 'Drillo' Olsen til Dagbladet.

I bogen fremgår det også, hvordan han først efter 19 år fandt ud af, at han havde en ukendt søn i Danmark.

Egil 'Drillo' Olsens spillestil med solid defensiv og hurtig omstilling med lange bolde og få afleveringer var nok særdeles populær i Norge, men det delte vandene i udlandet, hvor der ikke mindst var kritik i Danmark. Nordmanden fik dog prøvet sig af uden for norsk fodbold med trænerjob i både den engelske klub Wimbledon og som irakisk landstræner.