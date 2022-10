Lyt til artiklen

De er presset. Meget presset.

Trods to hurtige scoringer fra den polske verdensstjerne Robert Lewandowski var det ikke nok til en sejr over den italienske klub Inter, og nu har FC Barcelona gravet sig endnu dybere ned i en Champions League-krise.

For den catalanske storklub – som blandt andet har Andreas Christensen på lønningslisten – begynder det nu at ligne et tidlig Champions League-exit. For anden gang i træk.

»Det nærmer sig en fodboldmæssig fiasko, hvis ikke de går videre,« sagde TV3-eksperten Jesper Grønkjær i studiet efter den uafgjorte kamp mellem FC Barcelona og Inter. Du kan se klippet i toppen af artiklen.

Barcelona flirter nu med endnu en europæiske nedtur på trods af sommerens millardinvesteringer.

Her satsede klubben stort på spillerindkøb for igen at være blandt de allerbedste i Spanien, men også i Europa. Navne som eksempelvis danske Andreas Christensen, Franck Kessié og Robert Lewandowski kom til for at forstærke klubben. Alligevel er Barcelona på randen af en stor skuffelse.

Barcelona havde desperat brug for en sejr, og faktisk kom klubben også godt fra start og kunne gå til pause foran 1-0.

Men kun fire minutter inden i 2. halvleg lavede fodboldikonet Gerard Piqué en betydelig forsvarsfejl. Et langt indlæg fra Bastoni blev sendt ind i feltet, hvor Piqué tydeligt ikke havde set modstanderen Barella løbe bag ham.

Han smed derfor armene ud og indikerede den skulle gå til videre til målmand ter Stegen. Men Barella opsnappede bolden og sendte den herefter i mål.

Fejlen endte med at koste dyrt for danskerklubben der kunne se til, at Inter spillede sig på 1-1.

Med slutresultatet 3-3 har Barcelona nu kun fire point efter fire kampe. Derfor er man i stor fare for ikke at gå videre fra gruppespillet.

»Vi lavede mange fejl i anden halvleg. Det må ikke ske i denne turnering. I første halvleg spillede vi godt med intensitet og rytme, og det er en skam. Nu har vi det ikke i egne hænder,« sagde Barcelona-træner Xavi Hernandez han i et interview med TV3+ efter kampen.

»Vi er meget kede af det. Det er ærgerligt for os, men det er sådan, det er. Vi må blive ved, men med så mange fejl kan vi ikke konkurrere i Champions League.«

Næste opgave i Champions League bliver mod hvad der kunne ligne en tysk overmagt, storklubben Bayern München, der i skrivende stund topper Champions League-gruppen med 12 point ud af 12 mulige.