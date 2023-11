»Det var meget stort at synge nationalmelodien. Jeg var utrolig glad, da jeg fik at vide, at jeg skulle spille.«

Hvad Matt O'Riley på det tidspunkt ikke vidste var, at det formentlig ville blive aftenens højdepunkt for lanholdsdebutanten.

For Celtic-spilleren var en del af en mareridtskamp, Danmark endte med at tabe 0-2 til upåagtede Nordirland.

»Det er svært at sige så meget efter en kamp, som man taber. Men det er stadig første kamp, og jeg er stolt,« lød det fra O'Riley.

Matt O'Riley spillede karrierens første landskamp, da han var i aktion mod Nordirland. Foto: Clodagh Kilcoyne/Reuters/Ritzau Scanpix

Den 23-årige midtbanespiller fik 61 minutter på banen.

Desværre for ham var det hans fejlaflevering efter en times spil, der sendte nordirerne direkte afsted i en kontra og på sejrskurs.

Efter han blev erstattet med Pierre-Emile Højbjerg blev det ikke meget bedre, da Danmark indkasserede endnu et mål sidst i opgøret.

Kampen kom kun tre dage efter sejren mod Slovenien i Parken og stod i enorm kontrast til fredagens opgør, hvor Danmark fik sparket sig selv til sommerens EM-slutrunde.

Kasper Hjulmand fortalte allerede O'Riley efter Slovenien-kampen, at han ville starte på banen mod Nordirland. Foto: Jason Cairnduff/Reuters/Ritzau Scanpix

»Jeg fik at vide efter kampen mod Slovenien, at jeg skulle spille i dag. Det sagde Hjulmand, så jeg var klar i hovedet,« siger Matt O'Riley, der alligevel var med holdet en tur i det københavnske byliv efter Slovenien-kampen for at fejre EM-billetten.

»Jeg tog bare hjem lidt tidligere, fordi jeg vidste, at jeg skulle spille. Det var fint. Jeg var lidt nervøs før kampen, det er jo normalt. Men så snart jeg var på banen, mærkede jeg den ikke.«

I sidste uge fortalte Celtic-danskeren om sin fodboldgale mormor, der følger med i ALT, der omdhanlder sit barnebarn.

Og hun har også været godt med de sidste par dage, erkender han.

»Jeg skal selvfølgelig snakke med min mormor senere,« sagde O'Riley,

»Jeg har talt med hende om, at jeg skulle spille i dag. Hun var helt oppe at køre, som hun plejer. Også lidt nervøs, men også bare meget stolt.«

