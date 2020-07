Tottenhams jagt på Pierre-Emile Højbjerg intensiveres, mens Southampton angiveligt kræver flere penge for midtbanespilleren.

Det er den engelske avis London Evening Standard, der mener at vide, at prisen lige nu presses i vejret for den danske landsholdsspiller.

Tottenham har længe været nævnt som en seriøs bejler til Pierre-Emile Højbjergs underskrift, men klubben er endnu ikke nået til enighed med Southampton om midtbanespilleren.

Og nu presses Tottenham ifølge avisen i kampen om Højbjerg, da Everton skulle have lagt et bud ind på 20 millioner pund (ca. 165 mio. kr.).

En pris, der åbenbart ligger over det, som London-klubben ønsker at smide for Højbjerg.

Samtidig skal Southampton have givet Tottenham en frist på 48 timer, før klubben i stedet indleder forhandlinger med Everton.

Pierre Emile Højbjerg kædes fortsat sammen med Tottenham, der kan blive nødt til at komme et højt bud for den danske landsholdsspiller. (REUTERS/Ian Walton) Foto: IAN WALTON Vis mere Pierre Emile Højbjerg kædes fortsat sammen med Tottenham, der kan blive nødt til at komme et højt bud for den danske landsholdsspiller. (REUTERS/Ian Walton) Foto: IAN WALTON

En eventuel handel kan dog også komme nærmere, hvis Tottenham og Southampton bliver enige om at sende den unge forsvarsspiller Kyle Walker-Peters til den engelske sydkyst på en fast aftale.

Kyle Walker-Peters har i denne sæson været udlånt til Southampton med stor succes, og klubben skulle være meget interesseret i at hente den unge englænder permanent.

Foruden Tottenham har Manchester City været nævnt som en mulig bejler til Pierre'Emile Højbjerg.

Danskeren har været på kontrakt hos Southampton i fire år og var indtil for nylig anfører for holdet.

Pierre-Emile Højbjerg mistede dog anførerbindet, da han internt gav udtryk for, at han gerne ville prøve sig af i en større klub.