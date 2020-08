Det fulde kampprogram for den bedste spanske fodboldrække er mandag blevet offentliggjort.

FC Barcelonas nye cheftræner, Ronald Koeman, skal om under to måneder forsøge at styre sit hold til sejr mod ærkerivalerne fra Real Madrid.

Det står nemlig klart, at den nye sæsons første udgave af det traditionsrige opgør - kendt som El Clasico - bliver spillet søndag 25. oktober i Barcelona.

Det viser kampprogrammet for den bedste spanske fodboldrække. Programmet er mandag blevet offentliggjort af La Liga, som styrer rækken.

Det viser desuden, at første spillerunde bliver i weekenden med den 12. og 13. september. Her er der blandt andet lagt op til et brag mellem de nykårede Europa League-vinderne fra Sevilla og Atlético Madrid.

Barcelona og Real Madrid lægger ud mod henholdsvis Elche og Getafe.

Sæsonen slutter efter planen den 23. maj.

Hollandske Ronald Koeman får nok at se til, hvis han skal have et kampdygtigt Barcelona-mandskab klar til den nye sæson.

Den foreløbigt største udfordring drejer sig om Lionel Messi.

De seneste mange års altoverskyggende stjerne på holdet har officielt anmodet om at komme væk fra klubben.

Messi mener, at han stadig har ret til at aktivere en særlig klausul. Den lyder på, at han inden 10. juni i år kunne anmode om et klubskifte og derefter få lov til at skifte til en anden klub gratis.

På grund af udbruddet af coronavirus er hele sæsonen blevet skubbet, og derfor burde fristen i juni også være skubbet, mener Messis lejr.

Det mener Barcelona dog ikke. Den catalanske klub forlanger derfor, at en potentiel køber betaler Messis frikøbsklausul.

Ifølge flere spanske og internationale medier og nyhedsbureauer lyder den på 700 millioner euro, hvilket svarer til 5,2 milliarder danske kroner.

La Liga har i en udtalelse fastslået, at den også er af den opfattelse, at Messis frikøbsklausul skal betales.

/ritzau/