'Hygge'.

Et ord, vi kender og bruger flittigt i Danmark, men som ikke er ligeså velkendt rundt omkring i verden.

Det kom frem på fredagens pressemøde med Åge Hareide, Simon Kjær og Kasper Schmeichel. For her havde en udenlandsk journalist bidt mærke i netop det udtryk.

Den danske hygge, som de ikke kender i Schweiz. Både i forhold til stemningen på pressemødet hvor humøret var højt, men også generelt i forbindelse med kampen, og spørgsmålet lød, om det var et godt tegn inden lørdagens brag.

Landstræner Åge Hareide, Simon Kjær og Kasper Schmeichel under landsholdets pressemøde i Parken, fredag den 11. oktober 2019.

»Hvis der er noget, danskerne er gode til, er det at stå sammen. Vi er gode ved hinanden. Det er anderledes i Skandinavien, selv i Norge hvor jeg er fra,« svarede Åge Hareide prompte.

»Danskerne skaber en god atmosfære og nyder situationen. Du kan mærke det. Alle er afslappede,« fortalte nordmanden, inden han satte nogle ord på sit eget mandskab.

For også her kan landstræneren mærke, at det kører, helt som det skal.

»Der er harmoni i truppen. Det skaber også energi. Når vi har så mange fans bag os - der er en tradition i Danmark fra 80'erne med dem og holdet - der skaber den atmosfære... Man føler, man hører til hos fansene. Det er meget vigtigt. Jeg håber, vi kan mærke det i morgen (lørdag, red.),« sagde Åge Hareide.

Landstræneren fortalte desuden, at der har været en god ro på truppen, og at det hele 'ser godt ud'.

Og han havde på ingen måder problemer med at sætte ord på lørdagens uhyre vigtige kamp mod Schweiz, der bliver spillet i et fyldt Telia Parken.

»Alle kampe er vigtige. Det bliver bygget op. Vi vil ikke have ubetydelige kampe. Vi vil have vigtige og afgørende kampe. Store kampe. At vi snakker om et fyldt Parken med danske fans er i sig selv spændende. Vi går ind i en kulisse, der er fantastisk. Det skal vi bruge til noget positivt,« lød det fra landstræneren.

