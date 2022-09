Lyt til artiklen

Det medfører lidt at være skiftet til en af verdens største klubber.

Også selv om man i forvejen er en stor stjerne som Christian Eriksen, der netop er skiftet til Manchester United.

For en ganske normal situation i søndagens kamp mellem Manchester United og Arsenal har nemlig fået tonsvis af opmærksomhed - og det har ikke noget at gøre med fodbolden.

I slutningen af kampen var Eriksen nemlig en tur hos manager Erik Ten Hag for at få dessiner, og de to - og deres statur - ligner umiskendeligt en scene fra den storhittende serie Breaking Bad, som du kan se i tweetet herunder.

pic.twitter.com/QkRfcDD7Ek — Out Of Context Football (@nocontextfooty) September 5, 2022

Det opdagede Twitter-brugeren Out of Context Football, der har klippet Eriksen og bossen ind ved siden af seriens hovedpersoner Walter White og Jesse Pinkman - Eriksen som Pinkman og Ten Hag som White.

Og opslaget har været et gigantisk hit på de sociale medier.

Over 150.000 har på under 24 timer liket billede af Eriksen og co., mens over 12.000 profiler har retweetet billedet.

Det har generelt medført lidt at være nyudklækket United-stjerne for Christian Eriksen - blandt andet blev han drillet på live-tv af United-legenden Roy Keane for nylig, da han også var i selskab med store stjerner som Gary Neville, Jamie Carragher og Jimmy Floyd Hasselbaink.