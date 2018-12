Efter den tredje sejr i træk var der et helt særligt øjeblik, som fik smilet frem på Ole Gunnar Solskjærs læber.

Faktisk skal vi skrue tiden et stykke tilbage til den 10. marts i år. Her delte Ole Gunnar Solskjær, der på det tidspunkt stod i spidsen for Molde, et billede på sin Twitter-profil. Den norske manager så en kamp med Manchester United, der vandt 2-1 på to mål af unge Marcus Rashford. Det fik Solskjær til at lægge sin Manchester United-trøje med netop Rashford på ryggen hen over tv'et.

Et billede, han fik vist efter kampen mod Bournemouth søndag. Det fik et grin frem fra Ole Gunnar Solskjær.

»Det var mod Liverpool, var det ikke?« grinede nordmanden til VG. Og hvorfor var det billede sjovt at hive frem? Det var det, fordi nordmanden kunne slutte sit år med at se netop Marcus Rashford score i søndagens sejr. Derfor var Solskjær da heller ikke bleg for at hive roserne frem.

pic.twitter.com/CWOKAdaUKs — Ole Gunnar Solskjaer (@olegs26_ole) 10. marts 2018

»Jeg er så glad på hans vegne. Han kommer til at blive en topspiller. Han har alt,« siger nordmanden, der især fremhæver Rashfords arbejdsindsats som noget af det, han er mest tilfreds med.

»Det gælder hele holdet. Han er katalysatoren for det. Når du har en angriber, der kommer ned og får dækket af for de defensive midtbanespillere, så jagter han de to backs, så målmanden.. Jeg må få ham til at falde lidt til ro nogle gange,« siger en meget tilfreds Solskjær.

Og nordmanden har da også god grund til at være glad. Tre sejre i tre kampe med en målscore på 12-3 er, hvad han står noteret for på bundlinjen som Manchester United-manager, som er blevet hyldet flere gange, efter han overtog tøjlerne fra José Mourinho. Solskjær er dog ikke den eneste, der har fået ros. Det samme gælder Paul Pogba, som er blomstret på ny, og det har givet mange positive bemærkninger fra både omverdenen og Ole Gunnar Solskjær.

»Det, han viste idag, var topklasse for en midtbanespiller,« sagde normanden efter sejren over Bournemouth.