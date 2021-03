Christian Eriksens italienske var ikkeeksisterende, da danskeren kom til Milano-klubben i januar 2020.

Det gjorde ikke tilvendingsperioden nemmere for den danske landsholdsspiller, at de i Italien ikke gør sig i mange engelske gloser, hvor alt i stedet foregår på deres modersmål. Udover sprogbarrieren havde Eriksen svært ved at finde sin rolle på Inter-holdet.

Hjælpen til en bedre tilværelse i Milano skulle komme fra klubbens største rival, AC Milan. Hjælpen kom fra en landsholdskammerat gennem mange år. Simon Kjær.

»Jeg har brugt Simon Kjær rigtig meget, lige siden jeg kom til Italien. Selvfølgelig spiller han i den forkerte klub, men han er trods alt i den rigtige by. Jeg kender ham rigtig godt personligt uden for banen. Vores familier har det også rigtig godt sammen, så jeg har brugt ham rigtig, rigtig meget til ligesom at vænne mig til ligaen,« siger Christian Eriksen til TV 2 Sport.

De to landsholdskammerater Christian Eriksen og Simon Kjær. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere De to landsholdskammerater Christian Eriksen og Simon Kjær. Foto: Liselotte Sabroe

For at hjælpe sin landsholdskammerat i en svær tid i Inter fandt Simon Kjær på en hyggelig lille begivenhed. Kjær startede en Taco Friday, hvor de to landsholdsspillere og deres familier kunne koble af og have en hyggestund sammen.

Det hjalp Christian Eriksen i en hård tid i Inter, at der var et sikkert højdepunkt i ugen at se frem til. Men der blev talt dansk til Taco Friday hos Kjær.

Det italienske halter nemlig stadig lidt hos Eriksen, der dog kan forstå, hvad der bliver sagt på taktikmøderne, og hvad træneren forlanger. Eriksen kan også nogle små gloser, og det har gjort tilværelsen i klubben lidt nemmere, at han har forbedret sit italienske.

Men danskeren indrømmer dog selv, at han ikke har gjort så meget for at udvikle sine italienske kundskaber.

Christian Eriksen over for AC Milans Zlatan Ibrahimović i klubbernes seneste møde, hvor Inter vandt med 3-0. Foto: MIGUEL MEDINA Vis mere Christian Eriksen over for AC Milans Zlatan Ibrahimović i klubbernes seneste møde, hvor Inter vandt med 3-0. Foto: MIGUEL MEDINA

En lille baby i hjemmet har taget en del af hans tid og der har været mange pauser undervejs i undervisningen på grund af corona. Derfor er det blevet til et par ugers fokuseret træning ad gangen, men der er stadig lang vej for Eriksen til at snakke som en indfødt milaneser.

Til Taco Friday hos Simon Kjær er det Eriksen, der på det seneste har haft håneretten mod rivalen på de italienske boldbaner og kammeraten på landsholdet.

Christian Eriksen sprudlede i rivalernes seneste møde, hvor Simon Kjær måtte se sig udspillet i midterforsvaret, da Inter sejrede med hele 3-0 over AC Milan.

De to Milano-klubber topper Serie A, men Inter har formået at slå et stort hul på ni point ned til rivalerne på andenpladsen.