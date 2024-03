A'hva? William Clem til et Champions League-pressemøde?

Det var næppe en spiller, som ringede mange klokker hos de få fremmødte engelske journalister, da den 19-årige midtbanespiller tirsdag flankerede FC København-cheftræner Jacob Neestrup til UEFA-pressemødet, der transmitteres rundt i hele verden, før onsdagens opgør mod Manchester City.

Men alligevel var der en helt særlig årsag til, at den purunge dansker for første gang nogensinde skulle med på et pressemøde, afslørede Neestrup tirsdag.

»Der sidder en ung mand, som vi gerne vil have lidt frem over stepperne igen, og derfor bliver det forhåbentligt hans første af mange pressekonferencer,« sagde Jacob Neestrup indledende.

FC København med cheftræner Jacob Neestrup, William Klem og kommunikationschef Jes Mortensen holder pressemøde forud for Champions League 1/8-finale returkampen mod Manchester City, tirsdag den 5. marts 2024. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere FC København med cheftræner Jacob Neestrup, William Klem og kommunikationschef Jes Mortensen holder pressemøde forud for Champions League 1/8-finale returkampen mod Manchester City, tirsdag den 5. marts 2024. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Siden forklarede han, hvorfor FCK nu stiller Clem helt frem i spotlyset, når spillere som Kamil Grabara, Magnus Mattsson, Nicolai Boilesen og Andreas Cornelius blandt mange andre rutinerede spillere er rejst med til England.

Du har valgt at tage William med her. Hvorfor vil I gerne skubbe ham ud over rampen nu?

»William skal ikke skubbes ud over nogen rampe. Han blev skubbet ud over den største rampe nogensinde, som en dansk spiller i nyere tid er blevet skubbet ud over. Det skete i Sevilla (i 2022, hvor Clem startede inde kort efter at have debuteret, red.).«

»Men William er en god spiller, der kan bidrage til FCKs forår på den korte bane, og så skal han bidrage til FCK på den lange bane.«

»Der er en god mulighed for at sætte ham i gang i morgen, sætte hans kompetencer i spil og så øve det, han skal lægge på sit spil. Jeg glæder mig til at se ham spille,« forklarede Neestrup, der slog fast, at Clem kommer til at være blandt de startende 11 spillere.

Og hovedpersonen glæder sig stort til at spille Champions League-ottendedelsfinale mod et hold som Manchester City.

»Det er en kæmpe kamp. Det er utroligt stort, og så for den klub, jeg har været i, siden jeg var lille.«

»Personligt bliver det den første startplads efter at have været ude i fire-fem måneder, så jeg skal ud at vise, hvad jeg kan og hvad jeg kan bidrage med til holdet,« siger Clem, der i hele efteråret har døjet med en brækket knogle i foden og derfor først nu er i omdrejninger igen.

Omdrejninger skal han op i, når FCK møder Manchester City klokken 21.00 onsdag i en kamp, hvor FCK har tonsvis af skader. Læs mere om det her.