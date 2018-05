Hvis Aston Villa rykker op i Premier League, behøver John Terry ikke nødvendigvis at spille mod sin hjerteklub.

Det fortæller Championship-klubbens manager, Steve Bruce, skriver The Guardian og ESPN.

Det var netop udsigten til at skulle møde Chelsea to gange om året, der fik den aldrende forsvarsklippe til at afvise flere Premier League-klubber og skifte til Aston Villa i den næstbedste engelske række, da han sidste sommer forlod London-klubben efter mange års tro tjeneste. På den måde var han sikker på ikke at skulle stå over for sin gamle klub.

Lørdag aften mødes Aston Villa og Fulham på et udsolgt Wembley Stadium i en direkte kamp om oprykning til Premier League, og vinder Aston Villa, ja, så står den tidligere Chelsea-kaptajn og klublegende over for det samme dilemma.

Den nu 37-årige Terry kom til Aston Villa på en etårig kontrakt, men han har allerede meldt ud, at han bliver, hvis projektet lykkes, og oprykningen kommer i hus.

»Jeg bliver, hvis vi rykker op. Og forhåbentlig kan jeg spille et par år mere i Premier League,« sagde han til klubbens hjemmeside.

I så fald er holdet fra Birmingham klar til at tage hånd om situationen og sørge for, at det ikke bliver et problem.

»Vi vil ikke udtage ham mod Chelsea, hvis det er det, han vil have,« siger Steve Bruce.

Steve Bruce roser John Terrys lederevner til skyerne. Foto: Craig Brough

Den 57-årige manager har kun ros til overs for sin styrmand, der har spillet 35 kampe i denne sæson, og som har haft en kæmpe betydning for holdet både på og uden for banen.

»Han er en stor leder, som vi ikke ser så mange af mere, og han gør det på en stille måde. Han er ikke en brøleabe. Han er rolig. Spillere som Jack Grealish har set op til ham og tænkt: ’Er det sådan, jeg skal være for at blive en topspiller?’,« siger Steve Bruce.