Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Denne tirsdag kunne ikke have udviklet sig bedre for de danske EM-kvinder i London.

Først blev det til en nervøs men livgivende 1-0-sejr over Finland. Og senere på aftenen fik danskerne en stor hjælpende hånd fra deres overkvinder fra den første gruppekamp, Tyskland.

De slog nemlig Spanien med 2-0 – og det var særdeles vigtigt for Danmark. Nu er Pernille Harder & co. med en sejr over spanierne på lørdag sikre på at avancere til EM-kvartfinalen.

Opgøret startede fremragende set med tyske briller. Der var blot spillet tre minutter, da Klara Bühl bragte Tyskland på 1-0 efter et hjørnespark.

Soccer Football - Women's Euro 2022 - Group B - Germany v Spain - Brentford Community Stadium, London, Britain - July 12, 2022 Germany's Sophia Kleinherne in action with Spain's Marta Cardona REUTERS/Dylan Martinez Foto: DYLAN MARTINEZ Vis mere Soccer Football - Women's Euro 2022 - Group B - Germany v Spain - Brentford Community Stadium, London, Britain - July 12, 2022 Germany's Sophia Kleinherne in action with Spain's Marta Cardona REUTERS/Dylan Martinez Foto: DYLAN MARTINEZ

Og efter 37 minutters spil fordoblede Alexandra Popp den føring.

Spanierne gav dog aldrig op og pressede i lange perioder deres modstandere helt i bund, og der skulle små mirakler til fra den tyske målvogter Merle Frohms for at forhindre spanske scoringer.

Tyskerne har seks point og er nu sikre på avancement. Spanien og Danmark har begge tre point inden lørdagens indbyrdes møde. Spanien har dog en markant bedre målscore, så en dansk sejr er et must.

Kampen spilles klokken 21.00 på Brentford Community Stadium.