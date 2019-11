Forslaget fra Jens Stryger Larsen overraskede Anders Kjærbye.

»Det var vildt underligt. Og lige da han kommer over og siger det, tænker jeg, 'det er da helt vanvittigt det her',« siger fotografen:

»Hvad er oddsene for at han kan huske et billede, vi havde taget for to år siden og derefter tænkt den samme tanke?«

Resultatet af fotografens og landsholdsspillerens fælles tanke kunne ses i kølvandet på Danmarks succesrige kvalifikation til EM i mandags. Det dukkede op på Jens Stryger Larsens Instagram-profil:

Stadig den samme følelse tak for støtten allesammen

Et billede fra 2017. Et billede fra 2019. Begge knipset af Anders Kjærbye, der dækker det danske landshold for Fodboldbilleder.dk. Billederne er forbløffende identiske:

Hovedpersonerne er de samme: De danske landsholdsspillere Andreas Christensen, Andreas Cornelius, Jens Stryger Larsen og Thomas Delaney

De danske landsholdsspillere Andreas Christensen, Andreas Cornelius, Jens Stryger Larsen og Thomas Delaney Scenen er den samme: Aviva Stadium i Dublin.

Aviva Stadium i Dublin. Anledningen er den samme: Dansk kvalifikation til en slutrunde, henholdvis VM (i 2017) og EM (i 2019).

Dansk kvalifikation til en slutrunde, henholdvis VM (i 2017) og EM (i 2019). Og de fire danske landsholdsspilleres fremtoning er den samme. Lige fra udstyr som halstørklæde, solbriller, boblevandsflaske til posering.

Nu fortæller Anders Kjærbye, hvordan han med to års mellemrum tog de to billeder.

»Originalbilledet opstod jo spontant i 2017. 2019-versionen opstod egentlig, fordi både Stryger og jeg havde fået ideen på forhånd,« siger fotografen.

Han fortæller, at tanken begyndte at spirre i ham, da han i timerne op til den afgørende EM-kvalifikationskamp mod Irland i mandags sad og kiggede på gamle billeder fra den afgørende VM-kvalifikationskamp samme sted for to år siden.

Han stødte han på det pågældende billede og fik ideen til en reprise, fordi alle fire spillere igen var med i den danske trup. Men Anders Kjærbye slog dog også tanken bort igen, fordi han mente, at det krævede lidt forberedelse inden selve kampen.

»Jeg havde ikke lyst til at tage fat i spillerne, fordi de var i 'kampzonen'. Og jeg havde heller ikke lyst til at snakke resultat med dem: 'Hvis vi vinder', 'når vi vinder' for ikke at jinxe noget,« siger fotografen.

Men da kampen så var slut, det danske avancement til slutrunden var en realitet og fejring blandt de danske spillere var i fuld gang, opsøgte Jens Stryger Larsen pludselig Anders Kjærbye. Fodboldspilleren spurgte, om fotografen kunne huske 'det billede fra 2017'.

»Og så vidste jeg jo med det samme, hvilket billede han snakkede om, så jeg sagde 'ja, for fanden - selvfølgelig skal vi lave det, hvis de andre er med på den'. Og det var de heldigvis,« siger Anders Kjærbye.

Da jubelscenerne på Aviva Stadium i Dublin var ved at aftage, lykkedes det at få samlet kvartetten og de nødvendige rekvisitter. Igen. Her kiggede landsholdsspillerne hurtigt originalen fra 2017 igennem, og så var de klar til et nyt forsøg.

»Vi lavede tre-fire forskellige, hvor de så fik lov til at gøre sig lidt bedre, end de måske var på de første,« siger Anders Kjærbye, der er tilfreds med resultatet:

»Én af dem er spot-on. Det er måske endda lidt skræmmende, at Stryger kan gøre det så præcist igen. Jeg ved ikke, om han havde øvet sig på det om formiddagen. Samlet synes jeg, at det er blevet skidegodt. vi fandt også nogenlunde den samme lokation som to år tidligere. Det var jo også vigtigt.«

Mange andre kunne også lide resultatet. På Jens Stryger Larsens Instagram væltede det ind med likes, det samme skete i endnu højere grad, da billedet blev delt på landsholdets Instagram. Og såmænd også på B.T. Sports Facebook var det ganske populært.

»Det er superfedt. Fordi alle de andre billeder har vi jo set over det hele: Vinderbillede og hvor de står med banner og så videre, og så er det fedt at kunne skille sig lidt ud,« siger Anders Kjærbye,

Han kan muligvis love en ny gimmick i forbindelse med EM-slutrunden til sommer:

»Jeg har umiddelbart ikke lige noget på bedding, men jeg tog jo også mange billeder til VM-slutrunden for to år siden i Rusland, så mon ikke der nok skal komme noget, så vi kan få en opfølger,« siger Anders Kjærbye.

EM-slutrunden bliver spillet fra 12. juni til 12. juli næste år over hele Europa. Det danske landshold er sikret mindst to kampe på hjemmebane i Parken.