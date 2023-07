Hvordan i alverden lokker man verdens bedste fodboldspiller nogensinde og en af klodens største stjerner til sin sekunda-fodboldklub?

Jorge Mas, medejer af Inter Miami, giver opskriften i et stort interview med den store spanske avis El Pais

Her fortæller rigmanden, hvordan det lykkedes at lokke Lionel Messi til MLS-bundklubben i USA.

For det første skal man tilbyde en fed millionhyre (længere nede i artiklen kan du læse hvor meget, Messi tjener), man skal have en solid sportslig plan klar, og så skal man starte meget tidligt med planlægningen.

Inter Miami-ejerne Jorge Mas og David Beckham. Foto: Richard Drew/AP/Ritzau Scanpix

»Det startede i 2019, hvor vi begyndte at tale om at få Messi til klubben. Det har derefter taget tre år – og i hvert fald halvandet års meget intenst arbejde at få ham hertil. Jeg har haft mange samtaler med Jorge (Lionel Messis far, red.). Den var hjemme i slutningen af maj,« fortæller Jorge Mas, som også benyttede Inter Miami-medejer David Beckhams tiltrækningskraft til at lokke Messi.

»David snakkede med Leo om fodbolddelen, det har han styr på. Jeg ville ikke presse ham for meget. Vi har holdt samtaler i Barcelona, Miami, Rosario, Doha. Jeg brugte hele VM med at se Argentinas kampe. Også Apple-aftalen var vigtig i forhold til at lukke aftalen,« siger den amerikanske milliardær.

Apple har købt rettighederne til at sende MLS på Apple TV+-streamingtjenesten. Messi får en del af indtægterne, er det kommet frem.

Den amerikanske milliardær afslører også den vilde løn, den argentinske verdensmester derudover modtager som Inter Miami-spiller: Mellem 340 og 410 millioner kroner om året- ligesom han har fået en stor aktieandel i klubben.

Jorge Mas siger, at hans næste plan er at lokke to af Messis tidligere holdkammerater i FC Barcelona, Jordi Alba og Sergio Busquets, til klubben også denne sommer.