Cristiano Ronaldo og Lionel Messi har i årevis været to store rivaler.

Repekten er stor mellem dem, men noget venskab har der endnu ikke været.

Nu håber Ronaldo i hvert fald på, at de kan komme tættere på hinanden.

Så meget, at de måske kan tage ud og spise sammen.

Messi og Ronaldo har presset hinanden i mange år på fodboldbanen. Foto: JOSEP LAGO

Det fortæller han under torsdagens Champions League-lodtrækning, hvor de to herrer sad ved siden af hinanden.

Her fortæller Juventus-spilleren også, at han slet ikke er på vej til at stoppe med at spille fodbold trods sin fremtrædne fodboldalder, 34.

Således siger han, at dem, der hader ham, kommer til at se ham i samme stol i de kommende år.

