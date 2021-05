Christian Eriksen er italiensk mester sammen med resten af Inter-mandskabet.

Det står klart, efter de nærmeste konkurrenter fra Atalanta ikke vandt deres udekamp mod Sassuolo søndag eftermiddag. Her skulle holdet med Joakim Mæhle i truppen hente alle tre point for at holde liv i drømmen om et Serie A-mesterskab.

Det lykkedes dog ikke. Atalanta fik et rødt kort efter 23 minutter samt brændte et straffespark i slutningen af kampen, og så endte opgøret 1-1.

Dermed er Antonio Contes hold 13 point foran andenpladsen i Serie A, og da der kun er 12 point tilbage at spille om, er det første mesterskab for Inter siden 2010/2011-sæsonen en realitet.

Christian Eriksen har vundet det italienske mesterskab! Foto: GIOVANNI ISOLINO Vis mere Christian Eriksen har vundet det italienske mesterskab! Foto: GIOVANNI ISOLINO

Inter sejrede sikkert lørdag aften med 2-0 på udebane mod Crotone, hvor Christian Eriksen stod for 1-0 målet midt i anden halvleg.

Inters mesterskab betyder, at Juventus får brudt deres dominans i Italien. De har således vundet Serie A de seneste ni sæsoner i træk.

Det er den 29-årige danskers første titel i meget lang tid. Han vandt således ingen trofæer, mens han spillede for Tottenham.

Landsholdsspilleren har selv været på Twitter og udtrykke glæde over søndagens herlige nyhed.

Campioni@Inter pic.twitter.com/b74TWU9iVJ — Christian Eriksen (@ChrisEriksen8) May 2, 2021

Inter står lige nu noteret for 82 point efter 34 kampe. Christian Eriksen har spillet en vigtig rolle i den sidste del af sæsonen, hvor Antonio Conte har brugt sin midtbanekreatør rigtig meget.

Eriksen og co. har blot tabt to kampe i indeværende Serie A-sæson.