Han anede intet.

»Jose Mourinho troede, at han skulle diskutere Manchester Uniteds transfer-strategi,« lyder det.

I stedet blev den portugisiske manager fyret.

Det er det engelske medie Sunday Times, der opruller begivenhederne tirsdag i sidste uge, hvor Jose Mourinho endte med at blive fyret på et i forvejen planlagt møde med næstformand Ed Woodward.

Jose Mourinho (th.) har allerede været til fodbold siden sin fyring. Det skete i hjemlandet Portugal, hvor han lørdag overværede kampen mellemVitoria de Setubal og Santa Clara.

Her blev altså ikke diskuteret transfer-strategier, men i stedet en exit-strategi for den overrumplede Jose Mourinho.

»Den 55-årige manager vidste, at hans fremtid efter den igangværende sæson var i fare, men han regnede ikke med at blive fyret, mens han stadig var med i Champions League og med mere end halvdelen af Premier League-sæsonen tilbage,« skriver den normalt velinformerede Manchester United-reporter Duncan Castles i Sunday TImes.

Jose Mourinho troede ifølge mediet, at han endelig havde fået 'grønt lyst' til at hente forstærkninger til klubben, hvor resultaterne ikke har været gode i denne sæson.

Ifølge Sunday Times var der 'mange faktorer' i afskedigelsen af manageren, der ellers havde forlænget sin kontrakt med Manchester United så sent som i januar i år.

Jose Mourinho forlader Manchester United.

En af faktorerne skulle dog have været, at Jose Mourinho slet ikke sendte rekordkøbet Paul Pogba på banen i forrige weekendens kamp (og nederlag) mod Liverpool, der altså endte med at blive 'The Special Ones' sidste optræden.

Dagen efter fyringen blev Ole Gunnar Solskjær udpeget som afløser for resten af sæsonen - og han fik lidt af en drømmestart i weekenden.

Her blev Cardiff besejret med hele 5-1 på udebane, og den nye norske manager blev efterfølgende storhyldet.

