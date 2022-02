Med nyheden om, at Christian Eriksen vender tilbage til topfodbold, erobrede Brentford opmærksomheden på transfervinduets lukkedag.

Men var det hjernen eller hjertet, der var den drivende faktor, da danskerklubben satte den storstilede plan om at hente den danske verdensstjerne, som kollapsede med hjertestop under sommerens EM, i værk.

»Det var hundrede procent hjernen. Hjernen sagde: Her er en verdensklasse-spiller, vi måske kan få fingrene i. Men den danske relation spillede da ind. Det gør det lidt nemmere, at man har en relation,« siger Thomas Frank, Premier League-klubbens danske træner.

Han fortæller, at han selv kontaktede Eriksen i december for at høre, om han kunne være interesseret i at genoptage karrieren i den lille London-klub. Nummeret fik han af en nær fælles-bekendt, som de fleste danskere også kender.

Foto: PHIL NOBLE Vis mere Foto: PHIL NOBLE

»Jeg spurgte kort Kasper Hjulmand, om han kendte til Christians planer. Det vidste han ikke noget om, sagde han, men han gav mig hans nummer og sagde, jeg kunne give ham et ring. Derfra har jeg kun talt med Kasper efter, det hele er faldet på plads. Han er selvfølgelig glad for det,« siger Thomas Frank.

Det var tilbage i december, da de første udmeldinger kom om, at den snart 30-årige danske verdensstjerne ønskede at vende tilbage til topfodbold, at Frank slog til.

Fremtiden for Eriksen lå ikke i Inter, da det er forbudt at spille med en indopereret hjertestarter i Italien. Så hvorfor ikke gøre comback i Brentford?

»Jeg har fulgt med på sidelinjen, og da han melder ud, at han er klar til at spille igen, så snakker vi internt om at forsøge at hente ham. Den første lange del af samtalen gik mest på, hvordan han og familien havde det, om hvordan tingene så ud. Til sidst spurgte jeg ham, om han vil til London, til Premier League, til os,« siger Frank og fortsætter:

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

»Det var han åben over for. Vi havde tre-fire snakke, men allerede efter snak nummer to begyndte vi at se, om vi kunne nærme os hinanden.«

På transfervinduets lukkedag blev aftalen annonceret, og den gik verden rundt.

Den danske Premier League-træner, som glæder sig over den store interesse, skal efter planen mødes ansigt til ansigt med Eriksen, for første gang siden kontrakten blev skrevet under, på søndag.

Her skal de to danskere spise middag, og dagen efter gælder det Eriksens første besøg på Brentfords anlæg, hvor den står på træning og møder.

Men selvom Christian Eriksens stærkt imødesete retur til topfodbold nærmer sig, går meldingen fra Thomas Frank på, at man ikke skal regne med at se ham i aktion i den rød-hvid-stribede Brentford-trøje lige foreløbig.

»Jeg håber så hurtigt som muligt. Allerede i den første samtale snakkede vi om hans fysiske status. Han sagde: 'Thomas, jeg er gennemtestet på kryds og tværs'. Han har en stærkt fysisk grundform, men det tager noget tid at få skarpheden og kampformen tilbage. Så han skal også lige være med i en træningskamp. Så om der går to, tre, fire eller fem uger, det må tiden vise.«

Men så er håbet også hos Thomas Frank og i Brentford, at Christian Eriksen kan være med til at redde den lille London-klub med de mange danskere endnu en sæson i den hårde stjernespækkede liga, som Eriksen kender så godt fra sine seks sæsoner i Tottenham i London.