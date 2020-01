TV-billederne viser det akkurat.

Bolden var ikke over stregen. Men Tottenham kommer næppe tættere på, end de var lørdag eftermiddag.

I 0-0-kampen på udebane mod formstærke Watford var Tottenham ikke mere end en lille centimeters penge fra at snuppe sejren i overtiden.

Et indlæg fra Serge Aurier endte via Erik Lamala og Adrian Mariappa med at trille stille og roligt mod mål. Og først i absolut sidste øjeblik formåede Ignacio Pussetto at få bolden sparket væk fra stregen.

Mållinjeteknologi kunne afsløre, at Tottenham-spillernes appeller for et kampafgørende mål var nyttesløse, og de måtte i stedet tage til takke med et enkelt point. Se den vilde afgørelse i slutningen af højdepunkterne øverst i artiklen.

London-holdet kunne dog også have gået fra banen helt uden point, da Watford efter 69 minutter fik straffespark. Men argentinske Paulo Gazzaniga snuppede sparket fra Troy Deeney.

Tottenham har hårdt brug for point i kampen om de europæiske pladser i Premier League. Efter dagens uafgjorte resultat ligger Tottenham nummer syv med 31 point for 23 kampe - og det er før, lørdagens øvrige syv kampe er færdigspillet.

Syvendepladsen er uden for de europæiske pladser. Top fire kvalificerer sig til Champions League, mens femtepladsen går videre til Europa League.