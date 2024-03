»Så kigger jeg over, og så ser jeg bare en finger, der sidder ret skævt.«

Sammen med dommer Espen Eskås var FC Københavns Elias Jelert den allerførste på stedet, da en soloulykke sendte Manchester Citys Matheus Nunes i græsset i store, store smerter.

Danskeren så ikke præcis, hvad der skete, men da han vendte sig mod portugiseren, stod det hurtigt klart, at den var helt gal med modstanderens finger.

»Lige pludselig hører jeg bare, at vi skal stoppe spillet og sparke bolden ud, og så kigger jeg over, og så ser jeg bare en finger, der sidder ret skævt,« lyder det fra den 20-årige back efter 3-1-nederlaget i Manchester.

Synet, der mødte Jelert, var ikke svært at diagnosticere for den unge forsvarsspiller, og for at hjælpe City-portugiseren kom han med hans umiddelbare bedste råd til midtbanespilleren.

»Jeg sagde bare til ham, at han skulle lade være med at kigge. Det, tror jeg, ikke ville hjælpe. Den sad forkerte vej, så det var ikke sjovt for ham,« lyder det fra FCK-talentet, som fortsætter:

»Jeg tror, han var for meget i smerte til at svare. Det så ud til at gøre ret ondt, så det giver nok god mening.«

FC København led den præcis samme skæbne på Etihad, som de gjorde i Parken, og ottendedelsfinalen blev altså endestationen for de danske mestre i Champions League efter et samlet nederlag på 6-2 over to kampe mod mægtige City.

Samlet set en kampagne, som Elias Jelert sagtens kan se sig tilfreds med.

»Selvom vi har en bitter smag lige nu, så nåede vi en ottendedelsfinale i Champions League, og det tror jeg ikke, vi ville have klaget over, hvis vi havde fået det at vide inden. Det er vi godt tilfredse med,« lyder det fra landsholdsbobleren.

