Den tidligere Superliga-spiller Mikkel Desler har fundet sin nye klub.

Og som B.T. kunne afsløre for nogle dage siden, skifter den tidligere OB-back fra FK Haugesund i Norge til Toulouse FC i Frankrig.

Det har den norske fodboldklub meddelt på sin hjemmeside tirsdag aften. Det er Mikkel Deslers største skifte i karrieren.

Den 26-årige dansker har haft en fornem tid i Norge, hvor han blandt andet nåede at blive viceanfører i FK Haugesund.

Mikkel Desler er ny mand i Toulouse FC. Vis mere Mikkel Desler er ny mand i Toulouse FC.

Derfor har flere større klubber da også haft Mikkel Desler i kikkerten i den seneste tid. I juni var især russiske Krylya Sovetov Samara meget interesseret i Mikkel Desler, men fik flere bud afvist.

Toulouse FC rykkede ud af den bedste franske fodboldrække i maj 2020 efter bare 28 spillerunder. Det tidlige exit skyldtes, at covid-19-pandemien forkortede sæsonen i Frankrig.

I maj tabte Toulouse FC kampen om en billet til Ligue 1 til Nantes på reglen om udebanemål. Den franske klub må siges at være et meget større skridt for Mikkel Desler, og han går nu i fodsporene på blandt andre Martin Braithwaite, der for fire år siden tørnede ud for klubben.

Mikkel Desler spillede dermed sin sidste kamp for FK Haugesund i søndagens 3-1-sejr over Vålerenga. Nu venter et nyt eventyr i Frankrig.