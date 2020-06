Den 13. juni 2020.

Det er nok en dato, Martin Braithwaite kommer til at huske længe. For denne lørdag aften scorede han sit første mål i FC Barcelona-trøjen.

I det 37. minut dumpede bolden ned for fødderne af den danske landsholdsangriber, og her svigtede han ikke.

Bolden blev hamret sikkert i kassen, og dermed bragte han FC Barcelona på 2-0 ude mod Mallorca.

Martin Braithwaite scorede lørdag aften sit første mål for FC Barcelona. Foto: ALBERT GEA Vis mere Martin Braithwaite scorede lørdag aften sit første mål for FC Barcelona. Foto: ALBERT GEA

Et kort øjeblik måtte den danske angriber dog lige vente i forhold til, om målet blev godkendt. Det blev nemlig vurderet, om VAR skulle tage et kig på det, fordi det i første omgang så ud til, at Griezmann havde arm på. Det var ikke tilfældet, og dermed blev danskeren noteret for sin første Barcelona-kasse.

Kampen - der fortsat er i gang - er den første for FC Barcelona efter pausen som følge af coronakrisen, og set med danske briller var der altså glædelige nyheder, da startopstillingen kom.

For med i den var netop Martin Braithwaite, der efter ikke at have haft bolden vanvittigt meget den første halve time viste, at han ved, hvor målet står.

Et mål, der i øvrigt set fra FC Barcelonas synspunkt kom på et godt tidspunkt, hvor de havde svært ved at få helt fat i kampen, som kan ses på TV 2 Sport X.