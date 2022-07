Lyt til artiklen

I træningskampen mod Ateltico Madrid i Oslo har Christian Eriksen fået sin uofficielle Manchester United-debut.

Hele stadion rejste sig op fra deres sæder, da Eriksen forlod bænken og stod klar til at blive skiftet ind.

Da danskeren løb ind på grønsværen var det til kæmpe jubelbrøl på hele stadionet.

Selv da 30-årige Christian Eriksen fik sin første simple boldberøring, var der klapsalver fra tilskuerne.

Den danske stjerne kom ind i det 69. minut i stedet for Anthony Martial ved stillingen 0-0.

Christian Eriksen har fået trøjenummer 14 og kunne efter få minutter på banen have noteret sig for sin første assist i United-trøjen.

Fra et hjørnespark af danskeren burde Harry Maguire med lethed have stødet læderet i nettet på et hovedstød, men englænderen brændte chancen på det skammeligste.

Christian Eriksen blev 15. juli præsenteret som ny Manchester United-spiller. Storklubben betalte ikke noget for danskeren, der formelt havde været klubløs, siden hans kontrakt med Brentford udløb ved udgangen af juni.

Tirsdag mødte Eriksen for første gang sine nye holdkammerater, da han deltog i sin første træning i United.

Onsdag deltog Eriksen ifølge lokalmediet Manchester Evening News i en uformel testkamp mod Wrexham fra femtebedste række, som blev spillet bag lukkede døre.

Her var Eriksen en del af et hold med mange reserver, og danskeren scorede ifølge Manchester Evening News på et direkte frispark i en 4-1-sejr.

Manchester United indleder officielt 2022/23-sæsonen næste søndag hjemme mod Brighton i Premier League.