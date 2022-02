Nicklas Bendtner havde allerede bekræftet identiteten på sin nye flamme.

Men nu er den svenske model Clara Linnea Wahlqvist også blevet en del af den tidligere fodboldspillers realityserie, som han ellers deler med ekskæresten Philine Roepstorff.

For knap et år siden annoncerede parret dog, at de to var gået fra hinanden, men siden er 'Bendtner og Philine'-serien strøget ufortrødent videre, og nu har både de begge vist deres udkårne frem.

»Jeg har inviteret Clara på besøg igen. Jeg har inviteret hende en tur på Bornholm. Grundet at jeg ikke har noget kørekort, så har jeg arrangeret et fly, der kan tage os derover,« siger Nicklas Bendtner i seriens nyeste afsnit. Du kan se klippet øverst i artiklen.

Samtidig forklarer den 34-årige stjerne, at de to ikke har travlt med, at alt skal gå hurtigt i forhold til dér, hvor de er nået i deres forhold.

»Vi hygger os rigtig meget og har det rigtig godt sammen. Vi har både gode samtaler, og vi griner. Vi nyder hinandens selskab og er begge indstillet på, at det skal tages stille og roligt,« forklarer han.

»Hun skal til London for at læse jura, og jeg er lige kommet ud af et hæsblæsende forhold. Så det er godt at holde det på det her niveau på det her tidspunkt.«

Alligevel lærer parret stille og roligt mere og mere om hinanden, og der er da efterhånden også gået snart tre måneder, siden Nicklas Bendtner bekræftede identiteten på hende den nye, der fylder i hans liv.

»Jeg tror helt klart, at som man lærer hinanden bedre at kende og føler sig mere tryg, så kan man joke mere med hinanden.«

Mens Nicklas Bendtner er faldet for den kun 20-årige svensker, som altså bor i den engelske hovedstad, danner Philine Roepstorff også par med en, der bor i et andet land.

Der er nemlig tale om en anden fodboldspiller, den 23-årige Jacob Bruun Larsen. Han tørner ud for tyske Hoffenheim i Bundesligaen.

I efteråret fik Nicklas Bendtner konfiskeret sin milliondyre Porschea af staten, da han flere gange blev taget i at køre uden gyldigt kørekort.

Han valgte at anke dommen, og det betyder, at landsretten skal afgøre sagen. Det kan du læse mere om her.