Det har ladet vente på sig - men tirsdag sker det altså!

Den danske landsholdsdarling Mikkel Damsgaard har nemlig været på skånekost siden sit store skifte til danskerkolonien i Premier League, Brentford, og derfor har han endnu ikke fået debut i London.

Men det bliver der lavet om på tirsdag, når Brentford møder upåagtede Colchester fra den fjerdebedste engelske række. Det lover cheftræner Thomas Frank på et pressemøde mandag.

»Han kommer til at starte, og det ser vi frem til. Det er en del af en større plan for ham,« fortæller Thomas Frank, der altså indtil videre har været noget nærig med spilletiden til det danske stjernefrø.

Han var med på bænken mod Manchester United kort efter sit skifte, men i weekenden sad han helt udenfor kampen mod Fulham - og det er fordi, Damsgaard har været på skånekost.

»Jeg er fuldt ud klar over, at Damsgaard er en spiller, der har ambitioner om at spille, men han er den type spiller, som vi skal sikre os kommer til at være god i det lange løb.«

»Ikke fordi, at han ikke kan præstere på den korte bane, men han skal køres ind på holdet på den rette måde,« sagde Frank om sit fravalg af sin danske afløser for Christian Eriksen.

Og planen lader altså nu til at sluse den 22-årige dansker tilbage i kampform stille og roligt, efter han har haft et svært år med skader og sygdom efter hans store gennembrud ved EM sidste sommer.