Det er dejligt at være dansk i Norge.

Således indleder TV2 Norge deres artikel, der omhandler fodboldpersonligheders lønningsniveauer i landet mod nord.

Og her ligger danske Nicklas Bendtner klart nummer ét som den bedst tjenende.

19,93 millioner norske kroner tjente angriberen før skat i 2017.

I Dansk valuta svarer det til cirka 15,5 millioner kroner. Syv danske millioner af disse har han betalt tilbage i skat, lyder det.

De mange penge er formentlig ikke direkte lønninger fra hans klub Rosenborg BK, men kan også være indtjent via diverse sponsorater. Det fortæller den norske TV-stations-ekspert Jesper Mathisen.

»Folk kan have indtægter, man ikke ved noget om. Bendtner, ved vi, er godt betalt, og der var lave odds på, at han var bedst betalt i Eliteserien (den bedste norske fodboldrække, red.). I 2017 var han meget værd for Rosenborg, for han var meget god i den sidste halvdel af sæsonen. I år havde Rosenborg vundet Eliteserien uden Bendtner.«

Ligeledes kommer en del af pengene sandsynligvis fra lønninger fra Nottingham Forest i England, hvor Bendtner spillede indtil marts 2017.

Også landsholdsspiller Mike Jensen har det godt i Norge. Han tjener 3,5 danske millioner kroner før skat. Årsagen til, at TV-kanalen kan oplyse spillernes lønninger, er, at alle privatpersoners indtægter er offentlige i Norge.

Nicklas Bendtner og advokat Anders Nemeth ankommer fredag den 2. november til Københavns Byret op til voldssagen mod Bendtner. Dommen lød på 50 dages ubetinget fængsel og fodboldspilleren ankede samme dag dommen.Foto: Martin Sylvest/Scanpix 2018) Foto: Martin Sylvest Vis mere Nicklas Bendtner og advokat Anders Nemeth ankommer fredag den 2. november til Københavns Byret op til voldssagen mod Bendtner. Dommen lød på 50 dages ubetinget fængsel og fodboldspilleren ankede samme dag dommen.Foto: Martin Sylvest/Scanpix 2018) Foto: Martin Sylvest

Nicklas Bendtner blev i sidste uge dømt 50 dages ubetinget fængsel for vold mod en taxachauffør på vej hjem fra en bytur i København. Sagen er anket til landsretten.

Nicklas Bendtner-sagen 2. november 2018: Sagen er for Københavns Byret. Her kommer det frem, at der var uenigheder i taxaen. Parret hoppede ud, og chaufføren kørte efter dem og råbte skældsord. Ifølge chaufføren råbte parret også skældsord efter ham. Videomateriale viser, hvordan chaufføren kastede en genstand efter Nicklas Bendtner og Philine Roepstorff, hvorefter Nicklas Bendtner slår chaufføren i ansigtet. Det er uklart, om angriberen også sparker ham i ansigtet. Taxichaufføren bliver frikendt, mens Nicklas Bendtner bliver idømt 50 dages ubetinget fængsel og han skal betale 11.350 kroner til chaufføren. Dommen ankes.

Sagen er for Københavns Byret. Her kommer det frem, at der var uenigheder i taxaen. Parret hoppede ud, og chaufføren kørte efter dem og råbte skældsord. Ifølge chaufføren råbte parret også skældsord efter ham. Videomateriale viser, hvordan chaufføren kastede en genstand efter Nicklas Bendtner og Philine Roepstorff, hvorefter Nicklas Bendtner slår chaufføren i ansigtet. Det er uklart, om angriberen også sparker ham i ansigtet. Taxichaufføren bliver frikendt, mens Nicklas Bendtner bliver idømt 50 dages ubetinget fængsel og han skal betale 11.350 kroner til chaufføren. Dommen ankes. 30. oktober 2018: Her kommer det frem, at politiet har endnu to tiltaler mod Nicklas Bendtner: For at have siddet uden sikkerhedssele i taxien og for at have forladt taxien uden at betale regningen på 52 kr. Taxichaufføren får også en ekstra tiltale for at have kørt i bil, mens han talte i håndholdt mobiltelefon.

Her kommer det frem, at politiet har endnu to tiltaler mod Nicklas Bendtner: For at have siddet uden sikkerhedssele i taxien og for at have forladt taxien uden at betale regningen på 52 kr. Taxichaufføren får også en ekstra tiltale for at have kørt i bil, mens han talte i håndholdt mobiltelefon. 23. oktober 2018: Her kommer B.T. i besiddelse af anklageskriftet, og det bliver klart, at Nicklas Bendtner er blevet tiltalt for at have slået taxichaufføren i ansigtet med en knynæve, hvorefter han skulle have sparket ham, mens chaufføren lå ned. Her fremgår det samtidig, at taxichaufføren er sigtet for forsøg på vold.

Samme dag fortalte advokat Mette Grith Stage til B.T., at de også rejser et erstatningskrav mod Bendtner, da chaufføren stadig er sygemeldt.

Her kommer B.T. i besiddelse af anklageskriftet, og det bliver klart, at Nicklas Bendtner er blevet tiltalt for at have slået taxichaufføren i ansigtet med en knynæve, hvorefter han skulle have sparket ham, mens chaufføren lå ned. Her fremgår det samtidig, at taxichaufføren er sigtet for forsøg på vold. Samme dag fortalte advokat Mette Grith Stage til B.T., at de også rejser et erstatningskrav mod Bendtner, da chaufføren stadig er sygemeldt. 11. oktober 2018: Taxichaufførens advokat oplyser, at Nicklas Bendtner er blevet tiltalt for vold mod chaufføren.

Taxichaufførens advokat oplyser, at Nicklas Bendtner er blevet tiltalt for vold mod chaufføren. 21. september 2018: B.T. afslører, at taxichaufføren også er sigtet i sagen, og at politiet har taget sagen op af egen fri vilje og sigtet chaufføren for fysisk forulempelse af Nicklas Bendtner.

B.T. afslører, at taxichaufføren også er sigtet i sagen, og at politiet har taget sagen op af egen fri vilje og sigtet chaufføren for fysisk forulempelse af Nicklas Bendtner. 11. september 2018: Nicklas Bendtner udtaler sig for første gang om sagen. Det gør han på et pressemøde i Trondheim, hvor han læser op af en redegørelse og blandt andet undskylder over for Rosenborg og klubbens fans.

Samme dag oplyser fodboldspillerens advokat, at Bendtner nægter sig skyldig.

​Senere på dagen afviser chaufføren Philine Roepstorffs forklaring. Det gør han via sin bistandsadvokat.

Nicklas Bendtner udtaler sig for første gang om sagen. Det gør han på et pressemøde i Trondheim, hvor han læser op af en redegørelse og blandt andet undskylder over for Rosenborg og klubbens fans. Samme dag oplyser fodboldspillerens advokat, at Bendtner nægter sig skyldig. ​Senere på dagen afviser chaufføren Philine Roepstorffs forklaring. Det gør han via sin bistandsadvokat. 10. september 2018: Nicklas Bendtners kæreste, Philine Roepstorff, deler sin version via et Instagram-opslag, hvor hun forklarer, at Bendtner handlede i selvforsvar og blot beskyttede hende. I opslaget forklarer hun også, hvordan chaufføren kastede en flaske efter parret.

Nicklas Bendtners kæreste, Philine Roepstorff, deler sin version via et Instagram-opslag, hvor hun forklarer, at Bendtner handlede i selvforsvar og blot beskyttede hende. I opslaget forklarer hun også, hvordan chaufføren kastede en flaske efter parret. 9. september 2018: Her kan B.T. afsløre, at Nicklas Bendtner klokken 02.52 natten til søndag er blevet anmeldt og sidenhen sigtet for vold mod en taxichauffør i Indre By i København. Det kommer senere frem, at taxichaufføren har brækket kæben.

Hans norske klub har indtil videre beholdt ham i folden, og Bendtner spillede således kamp for Rosenborg i weekenden.

Det er dog ikke første gang Nicklas Bendtner er på kant med loven. Tidligere er han blandt andet dømt for spirituskørsel.