Det er en god forretning for Kasper Dolberg og Joachim Andersen at spille i franske Ligue 1.

Rækkens to danskere tjener en fed hyre og ligger begge over løngennemsnittet for deres respektive klubber, OGC Nice og Olympique Lyonnais.

Det skriver den franske avis L'Équipe, der gennemgår samtlige Ligue 1-klubbers lønningslister (før skat). Lønningerne inkluderer ikke eventuelle bonusordninger.

Faktisk er Kasper Dolberg med længder den bedst betalte i Nice, siden han skiftede til klubben i sommer.

Kasper Dolberg scorer sit andet mål mod Lyon. Foto: ERIC GAILLARD Vis mere Kasper Dolberg scorer sit andet mål mod Lyon. Foto: ERIC GAILLARD

Den 22-årige dansker tjener 250.000 euro om måneden, hvilket svarer til knap 1,87 millioner kroner om måneden. Det er næsten 22 millioner kroner om året.

Dolberg tjener mere end en halv million mere end den næstbedst betalte i Nice, Adam Ounas, og i gennemsnit bliver en OGC Nice-spiller betalt 635.0000 kroner om måneden.

Det er cirka en tredjedel af det tal, som står på Dolbergs lønseddel sidst på måneden.

Lyons Joachim Andersen tjener faktisk mere end den danske angriber, men han spiller også i en klub, der bruger væsentligt flere penge på spillerlønninger.

Soccer Football - Champions League - Group G - Olympique Lyonnais v Benfica - Groupama Stadium, Lyon, France - November 5, 2019 Olympique Lyonnais' Joachim Andersen celebrates scoring their first goal REUTERS/Emmanuel Foudrot Foto: EMMANUEL FOUDROT Vis mere Soccer Football - Champions League - Group G - Olympique Lyonnais v Benfica - Groupama Stadium, Lyon, France - November 5, 2019 Olympique Lyonnais' Joachim Andersen celebrates scoring their first goal REUTERS/Emmanuel Foudrot Foto: EMMANUEL FOUDROT

Andersen er den ottendebedst betalte i Lyon efter spillere som Houssem Aouar, Memphis Depay og Jason Denayer med en løn på 260.000 euro, svarende til knap 1,95 millioner kroner om måneden.

Snittet i Lyon er på 220.000 euro om måneden, hvilket placerer den 23-årige dansker over gennemsnittet.

De to klubber med de højeste gennemsnitslønninger i ligaen er Paris Saint-Germain med 820.000 euro om måneden (6,126 millioner kroner) og Monaco med 220.000 euro (1,643 millioner kroner).

Rækkens 10 bedst betalte spiller alle for hovedstadsholdet. Her er topscorerne superstjernen Neymar (3,06 millioner euro, 22,86 millioner kroner) og Kylian Mbappé (1,91 millioner euro, 14,27 millioner kroner).