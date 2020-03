Manager for Premier Leagues tophold, Liverpools Jürgen Klopp, har fra start, og inden sygdommen spredte sig, ikke lagt skjul på, at corona-epidemien berør ham dybt.

Flere gange har han på pressemøder, inden fodbolden blev lagt død for en stund, påpeget, at han ikke var den rette at spørge ind til coronavirussen, fordi andre, specielt fagfolk, var mere nyttige at lytte til og på.

For et par dage siden fik Jürgen Klopp så tilsendt en video af en flok hospitalsmedarbejdere, der befandt sig uden for en intensiv afdeling. Gruppen begyndte her at synge 'You’ll Never Walk Alone’, og det gik lige i hjertet på tyskeren.

»Det er ekstraordinært,« siger han til klubbens hjemmeside og tilføjer i en lang meddelelse:

Klopp er dybt berørt over situationen. Foto: PAUL ELLIS Vis mere Klopp er dybt berørt over situationen. Foto: PAUL ELLIS

»Jeg begyndte med det samme at græde. Utroligt.«

»Men det viser også, at disse mennesker ikke blot arbejder, men også har en virkelig god moral. De er vant til at hjælpe andre mennesker, mens vi er nødt til at vænne os til det, for ofte har vi vores egne problemer og ting (at fokusere på, red.).«

»Men det er deres arbejde, og de gør de dag ud dag ind. De bringer sig selv, så at sige, i fare, fordi de hjælper syge og seriøst handicappede mennesker, så jeg ville ikke kunne beundre dem mere og værdsætter det endnu mere.«

»Der er så mange mennesker derude, der har store problemer, så det ville være virkelig flovt for mig, hvis jeg talte om mine 'problemer' - jeg har problemer som alle andre i verden i øjeblikket. Det er lærdommen i øjeblikket.«

»For fire, fem uger siden så det ud, som om en masse lande tænkte: 'Det er vores problem, det er vores problem, det er vores problem, vi har et problem med det og det og sådan noget'.«

»Men nu viser naturen os, at vi alle er ens, og vi har det samme problem alle sammen, og vi må arbejde sammen om løsningen.«

»Der er intet godt i situationen, andet end hvad vi måske kan lære fra det,« lyder en stor del af den lange fortælling fra den succesfulde manager, der håber, at vi om flere år ud i fremtiden kan tænke tilbage på denne forfærdelige tid og huske den for en tid, hvor folk viste allermest solidaritet.

Liverpool havde oparbejdet et forspring på 25 point ned til næste forfølger inden pausen.