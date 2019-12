Den engelske fodboldklub Chelsea har lov til at gå på indkøb i januars transfervindue, hvis klubben ønsker det.

Den Internationale Sportsdomstol (CAS) har nemlig halveret straffen til Andreas Christensens klub, som tidligere var idømt transferkarantæne i to transfervinduer af Det Internationale Fodboldforbund (Fifa).

Det fastslår CAS i en afgørelse fredag.

Her fremgår det også, at den reducerede karantæne mod at købe spillere i et enkelt transfervindue blev udstået i sommerens transfervindue.

Den oprindelige bøde på 600.000 schweizerfranc er nu halveret til det halve.

/ritzau/