Når millionerne ruller ind på bankkontoen hver evig eneste måned gennem to årtier, kan det være svært at finde noget at bruge sine penge på.

Men på trods af en lang fodboldkarriere bag sig lader det til, at den 41-årige superstjerne Zlatan Ibrahimovic godt kan finde ud af at spendere de mange 0'er, der står på kontoen.

Han har i hvert fald lige foretaget en investering i hjemlandet Sverige sammen med hustruen, Helena Seger.

Det skriver svenske Hem&Hyra.

Zlatan Ibrahimovic og Helena Seger. Foto: MARCO BERTORELLO Vis mere Zlatan Ibrahimovic og Helena Seger. Foto: MARCO BERTORELLO

Og der er ikke tale om småpenge.

For det celebre par har brugt 130 millioner svenske kroner – hvilket svarer til 85 millioner danske – på en ejendom, som ligger placeret i det stockholmske kvarter Östermalm.

Sidste år var beboerne ved at få de svenske delikatesser galt i halsen, da et brev blev stukket ind ad brevsprækken, hvor der stod en særlig hilsen nederst.

Det var nemlig underskrevet af 'Zlatan og Helena'.

»Da jeg modtog brevet og så navnene, tænkte jeg 'wow'. Det var lidt uventet,« forklarer en af kompleksets lejere.

Samtidig siger han dog, at det ikke har ændret noget i ejendommen at få en verdensstjerne som ejer.

'Muligheden opstod, og så greb vi den,' skriver Ibrahimovic-parret også i brevet om grunden til, at de har overtaget bygningen.

Zlatan Ibrahimovic startede seniorkarrieren omkring årtusindskiftet og har været forbi storklubber som Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Paris Saint-Germain, Manchester United og AC Milan.