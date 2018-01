Jon Flanagan har nu fået sin straf.

Liverpool-spilleren har af retten i Liverpool fået en dom på 12 måneders samfundstjeneste og skal desuden deltage i et 15-dages rehabiliteringsprogram.

Det skriver Liverpool Echo.

Flanagan, der blot har spillet en enkelt kamp for Liverpool i denne sæson i Carabao Cup-kampen mod Leicester, overfaldt sin kæreste tidligt 22. december med et slag og et spark. Han erkendte hurtigt sin skyld og indrømmede det også for retten onsdag formiddag.

Dommer Lloyd tog det ifølge Liverpool Echo med i sin strafudmåling, at Flanagan, som var meget beruset under overfaldet, erkendte sin skyld. Hun udtrykte dog alligevel en vis alvorlighed.

»Du (Flanagan, red.) er en ret ung mand uden tidligere domme, og derfor er det trist, at du nu er for retten idag på grund af din opførsel. Det er en ubehagelig episode... som vi har diskuteret ved en tidligere høring, var det ikke en enkelt handling, men en situation, hvor denne kvinde gik i gulvet to gange, og hvor du brugte din fod mod hende,« sagde Lloyd ifølge Liverpool Echo.

I toppen af videoen kan du se højdepunkter fra den fuldstændig vanvittige kamp, som Liverpool og Manchester City spillede mod hinanden for nylig.

Flanagan, som brød igennem i Liverpool i 2010/2011-sæsonen, skal desuden afvikle 40 timers ulønnet arbejde i samfundet og betale for sagens omkostninger, og han skal desuden bekymre sig om, hvad Liverpool vælger at gøre med ham.

»Vi tager stor afstand fra spillerens handling, der endte med en sigtelse. Det skader hans eget ry, og han har virkelig ladt klubben, som han tidligere har repræsenteret så flot, i stikken. Den skuffelse og vrede over, at han ikke har levet op til værdierne i Liverpool Football Club, har vi udtrykt over for ham,« siger en talsmand for Liverpool ifølge The Telegraph og fortsætter:

»Klubben har ventet på afslutningen på det restlige efterspil, før den tager stilling til en eventuel intern straf. Den interne proces begynder nu.«

Flanagan og kæresten er stadig sammen.