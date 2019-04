Everton har valgt at straffe sin målmand Jordan Pickford, efter at han i sidste weekend var involveret i et mindre slagsmål foran en bar i hjembyen Sunderland.

Det skriver The Guardian.

Pickford, der også spiller på det engelske landshold, har brudt klubbens interne regler og må betale en ugeløn i bøde ifølge avisen.

Billeder på de sociale medier har vist Pickford blive trukket væk fra det, der ser ud til at være et slagsmål foran en bar. Baggrunden for slagsmålet var, at en person fornærmede Pickfords forlovede.

Billederne er blevet undersøgt internt i Everton, og politiet efterforsker også sagen.

Everton-manager Marco Silva siger, at han er skuffet over hændelsen.

- Vi har nogle disciplinære regler i klubben, ikke kun for Jordan, man for alle spillerne, og de kender reglerne, siger manageren.

Han har trods hændelsen valgt at lade Pickford spille i søndagens kamp mod Arsenal.

- Det er der ingen problemer i. Sagen er afsluttet. Vi har haft fuldt fokus gennem hele ugen på at forberede os til den kommende kamp, siger han.

Den 25-årige målmand har undskyldt for episoden over for Silva og direktør Marcel Brands.

/ritzau/