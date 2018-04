Arsene Wenger stopper i Arsenal til sommer.

Det meddeler klubben i en pressemeddelse fredag formiddag.

Her fortæller Arsene Wenger selv, hvorfor han siger stop et år inden, at hans kontrakt udløber.

»Efter nøje overvejelser og samtaler med klubben føler jeg, at det er den rette tid for mig til at træde tilbage efter sæsonen,« siger Arsene Wenger.

»Jeg er taknemmelig for at have fået lov til arbejde i klubben i så mange mindeværdige år.«

Arsene Wenger blev udnævnt til Arsenal-manager i 1996 – og han vil altså til sommer have haft jobbet i Premier League-klubben i 22 år.

Han fik inden denne sæson forlænget sin kontrakt, men har i et stykke tid været under hård kritik fra dele af fanbasen på grund af de svigtende resultater i de seneste år. 'Wenger Out' har længe været et slogan.

»Jeg vil gerne take staben, spillerne, direktørerne og de tilhængere, der gør klubben så speciel. Jeg opfordrer tilhængerne til at så bag holdet, å vi kan slutte sæsonen så godt som muligt,« siger Arsene Wenger.

Arsenal ligger i øjeblikket nummer seks i Premier League og ser for andet år i træk ud til at misse Champions League-pladserne.

Arsenal og Arsene Wenger blev i 2004 engelsk mester uden at have tabt én eneste kamp undervejs i Premier League-sæsonen. Foto: JIM WATSON Arsenal og Arsene Wenger blev i 2004 engelsk mester uden at have tabt én eneste kamp undervejs i Premier League-sæsonen. Foto: JIM WATSON

Klubben oplyser, at man vil udnævne en manager 'så hurtigt som muligt'.

Fra ejersiden lyder det fra Stan Kroenke, der har aktiemajoriten i en klubben:

»Det er en af de sværeste dage vi nogensinde har haft i vores år i sportens verden. En af de vigtigste grunde til, at vi blev involveret i Arsenal, var på grund af det Arsene havde bragt til klubben både på og uden for banen,« siger Stan Kroenke og fremhæver Arsene Wengers mange år og stabilitet - og de mange titler:

»Arsene har enestående klasse, og vi vil altid være taknemmelige. Alle som elsker Arsenal og fodbold står i gæld til ham. Tre Premier League-titler, en sæson som ubesejret, syv FA Cup-triumfer og 20 år i træk i Champions League er end exceptionel rekordliste. Han har også ændret identiteten hos klubben og engelske fodbold med hans visioner for, hvordan det kan spilles.«

Arsene Wenger kan stadig slutte med en stor triumf i denne sæson, hvor holdet stadig er med i Europa League. Her er Atletico Madrid modstanderen i de forestående semifinaler.