Thomas Franks Brentford-tropper er nu sikret endnu en sæson i det fineste engelske fodboldselskab.

Det står klart, efter Leeds United tabte 0-3 til Chelsea onsdag aften, da Brentford ikke længere kan nå under nedrykningsstregen.

Traditionsklubben Leeds har nemlig 34 point under stregen og to kampe igen af sæsonen, mens Brentford på 43 point altså nu er udenfor rækkevidde.

Dermed kan Thomas Frank, Christian Eriksen, Christian Nørgaard og de mange andre danskere i Premier League-klubben nu se ind i endnu en sæson på højeste niveau i England.

Foto: DAVID KLEIN Vis mere Foto: DAVID KLEIN

Efter 36 runder er Brentford på 13.-pladsen som oprykker, og Franks tropper mangler lige nu to kampe mod de to nedrykningstruede mandskaber Everton og Leeds United.

Leeds har fortsat mulighed for at overleve i Premier League, da klubben er á point med Burnley over stregen, ligesom det også er muligt at hente Everton - Southampton synes udenfor rækkevidde grundet målscore.

Sidste Premier League-runde spilles den 22. maj.

Watford og Norwich City er allerede nu rykket ud af Premier League og ser ind i en kommende sæson i Championship.